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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Обстрел в Белгородской области: жителей просят уйти в укрытия

16 марта 2023, 10:29
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ попало село Карабаново в Белгородской области

Информация об обстреле жителям Карабаново поступила после полудня 16 марта. Официальных комментариев по ситуации нет.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ 16 марта попало село Карабаново в Валуйском горокруге. Местных жителей просят уйти в укрытия. Ранее в соцсетях появилась информация, что на территории горокруга было громко.

Село не в первый раз попадает под обстрел. В последний раз происшествие фиксировали в конце февраля.

Накануне под огнём ВСУ были как минимум 14 населённых пунктов в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах, в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах.

Ночью 16 марта над Белгородом сработала система ПВО. Повреждения получили административные и торговые здания, квартиры.

Всего от обстрелов за последние четыре дня в Белгородской области пострадало более 50 домов и 30 автомобилей.

За последние четверо суток в Белгородской области повреждены более 50 домов
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Карабаново
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