Обстрел в Белгородской области: жителей просят уйти в укрытия

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Под обстрел ВСУ 16 марта попало село Карабаново в Валуйском горокруге. Местных жителей просят уйти в укрытия. Ранее в соцсетях появилась информация, что на территории горокруга было громко.
Село не в первый раз попадает под обстрел. В последний раз происшествие фиксировали в конце февраля.
Накануне под огнём ВСУ были как минимум 14 населённых пунктов в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах, в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах.
Ночью 16 марта над Белгородом сработала система ПВО. Повреждения получили административные и торговые здания, квартиры.
Всего от обстрелов за последние четыре дня в Белгородской области пострадало более 50 домов и 30 автомобилей.