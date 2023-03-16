Несколько очагов лейкоза у коров обнаружили в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Белгородской области зафиксировали несколько случаев лейкоза у крупного рогатого скота. На территориях, где обнаружили заболевших животных, ввели ограничительные мероприятия.
Очаги заболевания выявили в сёлах Окуни, Волоконовка (на двух улицах), Лубяное-Первое, Волотово (на двух улицах), Александровка, Ольшанка (на двух улицах), Петропавловка Чернянского района. Ещё один очаг зарегистрировали в селе Городище Старооскольского горокруга.
В указанных населённых пунктах карантин ввели с 15 марта. Как неблагополучный по заболеванию определили участок в радиусе 1 км вокруг очага во всех указанных случаях.
Лейкоз у крупного рогатого скота относится к категории неизлечимых заболеваний. Вирус передаётся различными путями, в том числе через кровь или от больных животных. Инкубационный период длится не менее двух недель.
Напомним, также в регионе вводили ограничительные мероприятия из-за обнаруженных случаев бешенства. В последний раз карантин начал действовать в Красногвардейском районе и Алексеевском горокруге.