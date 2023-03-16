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Несколько очагов лейкоза у коров обнаружили в Белгородской области

16 марта 2023, 14:25
Фото: 1MI
Карантин из-за обнаруженного у животных заболевания ввели на нескольких территориях в Чернянском районе и Старооскольском горокруге. Документы опубликовали на сайте регионального правительства.

В Белгородской области зафиксировали несколько случаев лейкоза у крупного рогатого скота. На территориях, где обнаружили заболевших животных, ввели ограничительные мероприятия.

Очаги заболевания выявили в сёлах Окуни, Волоконовка (на двух улицах), Лубяное-Первое, Волотово (на двух улицах), Александровка, Ольшанка (на двух улицах), Петропавловка Чернянского района. Ещё один очаг зарегистрировали в селе Городище Старооскольского горокруга.

В указанных населённых пунктах карантин ввели с 15 марта. Как неблагополучный по заболеванию определили участок в радиусе 1 км вокруг очага во всех указанных случаях.

Лейкоз у крупного рогатого скота относится к категории неизлечимых заболеваний. Вирус передаётся различными путями, в том числе через кровь или от больных животных. Инкубационный период длится не менее двух недель.

Напомним, также в регионе вводили ограничительные мероприятия из-за обнаруженных случаев бешенства. В последний раз карантин начал действовать в Красногвардейском районе и Алексеевском горокруге.

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#Наталья Корявых#Карантин#Белгородская область#Чернянский район#Старооскольский горокруг#Животные#Скот#Лейкоз#Крс#Коровы
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