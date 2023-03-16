Несколько очагов лейкоза у коров обнаружили в Белгородской области

Очаги заболевания выявили в сёлах Окуни, Волоконовка (на двух улицах), Лубяное-Первое, Волотово (на двух улицах), Александровка, Ольшанка (на двух улицах), Петропавловка Чернянского района. Ещё один очаг зарегистрировали в селе Городище Старооскольского горокруга.