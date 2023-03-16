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Published Сегодня, 09:42

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Несколько квартир пострадали после ночного удара по Белгороду

16 марта 2023, 09:42
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Ночью 16 марта над областным центром сработала система ПВО. Никто не пострадал, но несколько зданий получили повреждения. На месте происшествия побывал мэр Валентин Демидов и рассказал о последствиях атаки.
Сюжет
Обстрел

Мэр Белгорода Валентин Демидов побывал на месте падения обломков ракеты и показал последствия ночного происшествия. Пострадали несколько квартир, фасады административного здания и торгового центра.

Как отметил градоначальник, белгородка, чьё жильё получило повреждения, в момент обстрела находилась в комнате без окон, поэтому её не задело. Теперь предстоит восстановить помещения.

«Строительные бригады выехали. Первым делом закрывают контур. Постараемся максимально оперативно восстановить остекление, окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул мэр.

Также Демидов встретился с руководителями пострадавших объектов. Речь о ТЦ и административном здании. Эти объекты тоже в ближайшие время восстановят.

Напомним, ПВО сбила две украинские ракеты ночью 16 марта. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Ночью система ПВО сбила две ракеты в Белгороде
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