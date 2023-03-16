Несколько квартир пострадали после ночного удара по Белгороду

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Мэр Белгорода Валентин Демидов побывал на месте падения обломков ракеты и показал последствия ночного происшествия. Пострадали несколько квартир, фасады административного здания и торгового центра.
Как отметил градоначальник, белгородка, чьё жильё получило повреждения, в момент обстрела находилась в комнате без окон, поэтому её не задело. Теперь предстоит восстановить помещения.
«Строительные бригады выехали. Первым делом закрывают контур. Постараемся максимально оперативно восстановить остекление, окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул мэр.
Также Демидов встретился с руководителями пострадавших объектов. Речь о ТЦ и административном здании. Эти объекты тоже в ближайшие время восстановят.
Напомним, ПВО сбила две украинские ракеты ночью 16 марта. Среди мирных жителей никто не пострадал.