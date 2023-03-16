«Не до вас»: белгородцы жалуются на разрушенные дачи и отказы в их восстановлении

«Не до вас, и вообще это не жильё, поэтому ничего не известно. Это как понимать — не жильё? У меня в этом не „жилье“ стены мокрые от дождя из дыр в крыше, и я не один такой, и что? Пусть так и будет? Это нормально? А отсюда напрашивается вопрос: а машины — жильё?» — удивился мужчина.