«Не до вас»: белгородцы жалуются на разрушенные дачи и отказы в их восстановлении

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Белгородец пожаловался в комментариях главе региона Вячеславу Гладкову на то, что пострадавшие от обстрелов дачи не торопятся восстанавливать. Мужчина рассказал, что дачные домики пострадали 3 марта в СНТ Зелёный Бор.
Со слов жителя региона, глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов пообещал, что помощь окажут. Однако белгородец считает, что это всё общие фразы. Председателю СНТ сказали, что не успевают восстанавливать жильё.
«Не до вас, и вообще это не жильё, поэтому ничего не известно. Это как понимать — не жильё? У меня в этом не „жилье“ стены мокрые от дождя из дыр в крыше, и я не один такой, и что? Пусть так и будет? Это нормально? А отсюда напрашивается вопрос: а машины — жильё?» — удивился мужчина.
Также белгородец утверждает, что в дачных домах повреждены крыши и окна. Под дождём испортятся внутренняя отделка, проводка, мебель. Затраты будут ещё больше. Белгородец поинтересовался, можно ли как-то определиться с компенсацией, чтобы желающие сами приступили к восстановлению домов, а не дожидались бригад.
Жителю региона ответил Владимир Жданов. По его словам, в результате обстрелов повреждения получили 17 дачных домиков. Чиновник заявил, что в первую очередь восстанавливают именно жильё.
В настоящее время за счёт внебюджетных источников восстанавливаются жилые дома, в которых люди проживают постоянно. При определении источников финансирования работ все собственники дачных массивов будут оповещены.
Владимир Жданов
Чиновнику ответила ещё одна жительница региона. Она спросила по поводу стройматериалов, которые собирались им предоставить. Женщина поинтересовалась, есть ли какая-то альтернатива. Она также спросила, сколько придётся ждать, когда от дождей испортится то, что «не разбили».
Ранее глава Шебекинского округа попросил жителей оставить свои данные, если их дача пострадала из-за обстрела. Дело в том, что не всех владельцев удалось застать на месте во время подомового обхода.
Ещё в феврале губернатор Вячеслав Гладков поручил продумать алгоритм восстановления обстрелянных дач. Разрушение дачных массивов — это «новая история», в которой ещё предстоит разобраться, ведь возможности правительства не безграничны, заявил тогда глава региона.