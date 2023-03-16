Наркотики и порно: на чём наживались IT-преступники в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По словам Баранова, преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий — это не только мошенничество и кражи. Это также преступления, связанные с вымогательством, незаконным распространением наркотиков, психотропных веществ и другие преступления в ходе совершения которых используются возможности как интернета, так и других ресурсов.
По итогам 2022 года на территории Белгородской области количество совершённых IT-преступлений выросло на 12% (с 4345 до 4866). Это примерно одна треть от всего количества преступлений. Соответственно, причинённый материальный ущерб гражданам и организациям значительный. В сравнении с 2021 годом рост составил практически два раза. В 2022 году в Белгородской области общий ущерб от IT-преступений составил более 1 млрд рублей.
Такая тенденция продолжается. Январь–февраль 2023 года показали, что снижения данного вида преступлений не прогнозируется. Уже похищено более 130 млн рублей.
Юрий Баранов
Баранов добавил, что рост преступлений произошёл по таким категориям как сбыт наркотиков с использованием IT-технологий, изготовление и оборот материалов порнографического характера и вымогательство под предлогом распространения этих материалов.
При этом в 2022 году было раскрыто более 900 IT-преступлений. К уголовной ответственности привлекли 675 человек.