Наркотики и порно: на чём наживались IT-преступники в Белгородской области

По итогам 2022 года на территории Белгородской области количество совершённых IT-преступлений выросло на 12% (с 4345 до 4866). Это примерно одна треть от всего количества преступлений. Соответственно, причинённый материальный ущерб гражданам и организациям значительный. В сравнении с 2021 годом рост составил практически два раза. В 2022 году в Белгородской области общий ущерб от IT-преступений составил более 1 млрд рублей.