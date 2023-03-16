«Муромский лес» Владимира Зотова вышел в прибыль по итогам 2022 года

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Муромский лес» зарегистрирована в Белгороде с 2015 года, однако с апреля 2022 года юрлицо приняло решение об изменении места нахождения.
Фирма «Муромский лес» занимается деятельностью парков культуры и отдыха, тематических парков. Руководитель — Иван Васькин, а бенефициар — Владимир Зотов. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 1,2 млн рублей. При этом ещё в 2020 и 2021 году организация была убыточной.
Выручка от продажи за прошедший год достигла 576 тысяч рублей, а чистые активы — 12,3 млн рублей.
Принадлежит фирма «Муромский лес» компании «Мастерфест», которая также является собственностью Зотова.