«Муромский лес» Владимира Зотова вышел в прибыль по итогам 2022 года

Фирма «Муромский лес» занимается деятельностью парков культуры и отдыха, тематических парков. Руководитель — Иван Васькин, а бенефициар — Владимир Зотов. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 1,2 млн рублей. При этом ещё в 2020 и 2021 году организация была убыточной.