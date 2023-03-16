Мастера наказали за гибель двоих белгородцев, придавленных спиленной частью дерева

За два дня до трагедии сотрудницу ознакомили с планами кронирования и обрезки деревьев в том районе. Во время обрезки дерева женщина была на месте работ. Однако она, как установили следователи, не ознакомила рабочих с правилами безопасности перед началом спила. Помимо этого, мастер не обеспечила сотрудников средствами индивидуальной защиты при падении с высоты и привлекла к работе автокран, люлька которого не доставала до дерева. Его высота составляла почти 30 метров.