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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

Мастера наказали за гибель двоих белгородцев, придавленных спиленной частью дерева

16 марта 2023, 12:58
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области

В Старом Осколе мастера по охране труда признали виновной в гибели двоих рабочих

Сотрудница «Зеленстроя», отвечавшая за технику безопасности, признана судом виновной в гибели двоих рабочих, сообщили в региональном следкоме. Трагедия произошла в январе 2022 года: мужчины упали из перевернувшейся люльки на землю и их придавило спиленной частью дерева.
Сюжет
Рабочие

Трагедия произошла 31 января 2022 года в микрорайоне Интернациональный. Двое рабочих «Зеленстроя» спиливали верхушку дерева. Его часть сорвалась с высоты, задела люльку с мужчинами и перевернула её. Сотрудники упали на землю, где их придавило спиленной частью дерева. Оба рабочих погибли на месте.

За соблюдение техники безопасности и охрану труда отвечала мастер по озеленению и благоустройству «Зеленстроя». Против неё возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).

За два дня до трагедии сотрудницу ознакомили с планами кронирования и обрезки деревьев в том районе. Во время обрезки дерева женщина была на месте работ. Однако она, как установили следователи, не ознакомила рабочих с правилами безопасности перед началом спила. Помимо этого, мастер не обеспечила сотрудников средствами индивидуальной защиты при падении с высоты и привлекла к работе автокран, люлька которого не доставала до дерева. Его высота составляла почти 30 метров.

Помимо этого, мастер не контролировала безопасность во время спила, а после возникновения аварийной ситуации не приостановила работы.

Суд признал сотрудницу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в 1,5 года. Её лишили права занимать должности, связанные с охраной труда, на аналогичный срок.

В Старом Осколе будут судить мастера за гибель двух человек на работе
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