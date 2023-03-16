Мастера наказали за гибель двоих белгородцев, придавленных спиленной частью дерева

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Трагедия произошла 31 января 2022 года в микрорайоне Интернациональный. Двое рабочих «Зеленстроя» спиливали верхушку дерева. Его часть сорвалась с высоты, задела люльку с мужчинами и перевернула её. Сотрудники упали на землю, где их придавило спиленной частью дерева. Оба рабочих погибли на месте.
За соблюдение техники безопасности и охрану труда отвечала мастер по озеленению и благоустройству «Зеленстроя». Против неё возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).
За два дня до трагедии сотрудницу ознакомили с планами кронирования и обрезки деревьев в том районе. Во время обрезки дерева женщина была на месте работ. Однако она, как установили следователи, не ознакомила рабочих с правилами безопасности перед началом спила. Помимо этого, мастер не обеспечила сотрудников средствами индивидуальной защиты при падении с высоты и привлекла к работе автокран, люлька которого не доставала до дерева. Его высота составляла почти 30 метров.
Помимо этого, мастер не контролировала безопасность во время спила, а после возникновения аварийной ситуации не приостановила работы.
Суд признал сотрудницу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в 1,5 года. Её лишили права занимать должности, связанные с охраной труда, на аналогичный срок.