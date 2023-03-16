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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:28

Компания Зотова получила участки под ИЖС в Белгородском районе возле Муромского леса

16 марта 2023, 15:26
Фото: 1MI
Территория находится за лесом у берега водоёма.

Компания Владимира Зотова «Муромский лес» получила десять земельных участков под ИЖС. Территория расположена сразу за Муромским лесом у берега Северского Донца.

Фото: https://egrp365

Напомним, что компания «Муромский лес» занимается деятельностью парков культуры и отдыха, тематических парков. Руководителем организации является Иван Васькин, а бенефициаром — Владимир Зотов. Два года подряд, 2020 и 2021 гг., компания была убыточной. Получить прибыль организация смогла только в 2022 году.

По данным выписки Росреестра, территория «Муромского леса» была передана в собственность компании Владимира Зотова в декабре 2018 года.

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#Алина Харина#ИЖС#Муромский лес#Общество#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Белгородский район#Владимир зотов
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