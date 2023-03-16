Компания Зотова получила участки под ИЖС в Белгородском районе возле Муромского леса

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Компания Владимира Зотова «Муромский лес» получила десять земельных участков под ИЖС. Территория расположена сразу за Муромским лесом у берега Северского Донца.
Напомним, что компания «Муромский лес» занимается деятельностью парков культуры и отдыха, тематических парков. Руководителем организации является Иван Васькин, а бенефициаром — Владимир Зотов. Два года подряд, 2020 и 2021 гг., компания была убыточной. Получить прибыль организация смогла только в 2022 году.
По данным выписки Росреестра, территория «Муромского леса» была передана в собственность компании Владимира Зотова в декабре 2018 года.