К помощи цифровой платформы МСП.РФ за год работы бизнес обратился свыше 1,8 млн раз

На МСП.РФ представлено более 300 продуктов и услуг от регионов. Все эти сервисы оцифрованы. В течение года предприниматели смогли воспользоваться ими более 20 тысяч раз. Так, российские и зарубежные поставщики и заказчики находят друг друга с помощью весьма востребованного сервиса «Производственная кооперация и сбыт». Данная технология позволила получить поддержку более 2,5 тысячи компаний. А сервис, помогающий проверить контрагентов, оказался нужен более чем 15 тысячам предпринимателей.