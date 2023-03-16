К помощи цифровой платформы МСП.РФ за год работы бизнес обратился свыше 1,8 млн раз

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как сообщает ria, средний пользователь платформы в течение года обращался к ее помощи 5,6 раз. Около 260 тысяч обращений - это заявки на меры поддержки, включая льготные лизинговые и кредитные программы. Платформу создавали с целью предоставления каждому предпринимателю возможности получить необходимые меры поддержки.
Как заметил руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников, также цифровая платформа призвана помочь эффективно наладить обратную связь предпринимателей с госструктурами.
По информации гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, перед тем, как заработала платформа, пришлось проделать большую работу с участием предпринимателей. Они помогли узнать, какие услуги можно считать приоритетными для цифровизации. Например, крайне востребованным стал сервис «Региональные меры поддержки».
На МСП.РФ представлено более 300 продуктов и услуг от регионов. Все эти сервисы оцифрованы. В течение года предприниматели смогли воспользоваться ими более 20 тысяч раз. Так, российские и зарубежные поставщики и заказчики находят друг друга с помощью весьма востребованного сервиса «Производственная кооперация и сбыт». Данная технология позволила получить поддержку более 2,5 тысячи компаний. А сервис, помогающий проверить контрагентов, оказался нужен более чем 15 тысячам предпринимателей.
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана совместными усилиями Корпорации МСП и Минэкономразвития. Она совершенствуется, как то предусматривает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Кураторство над проектом возложено на первого вице-премьера Андрея Белоусова.