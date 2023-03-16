Изменения в генплане: где в Белгороде появятся новые многоэтажные дома

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Согласно плану, на указанных участках за рекой Везёлкой и спорткомплексом Хоркиной установят зону застройки многоэтажными домами. Их высота — девять этажей и больше.
Отметим, что сейчас, по данным мэрии, на Везельской вовсю должен идти ямочный ремонт. Отмечается, что ремонтными работами на этой и ещё 21 улице будут заниматься две крупные подрядные организации: за месяц они должны залить асфальтобетоном около 4000 квадратных метров. Оставшиеся участки дорог отремонтируют специалисты Белгорблагоустройства.
По адресам Донецкая, 85, 85а и 87 появятся, согласно плану, многоэтажки. Их высота — от девяти этажей и выше.
Отметим, что за домами по улице Донецкая, 93 уже прямо сейчас строится жилой комплекс с набережной. Работы там ведёт ООО «Веголос». По проекту, появиться там должны экодома с террасами — вместо существующей на данный момент «депрессивной» территории между домами и Северском Донцом.
Учредитель «Веголоса» при этом - Михаил Чернятин, предприниматель из Севастополя. Известно, что он также является руководителем ООО «Строй-Альянс» и учредителем ООО «Бонтел-Крым» и ООО «Севпроектмонтаж». Последняя компания была зарегистрирована в 2014 году в Севастополе.
В портфолио у организации — квартирные комплексы в Севастополе, Форосе и Алуште. Как написано на сайте компании, «Севпроектмонтаж» «не строит типовые, стандартные дома в унылых каменных джунглях».
Вероятно, в скором времени белгородцы смогут сами убедиться в правдивости этого высказывания (впрочем, возможно, что и наоборот). Подробнее почитать о застройщике из Крыма и о том, как он своим «заходом» повлияет на рынок надвижимости, можно в отдельном материале Бел.Ру.
Возле дома номер 11 по улице Першина должна также начаться стройка многоэтажных домов высотой от 9 этажей и выше. Площадь участка — 3519 кв. м.
На земляном участке возле ул. Железнодорожная, 83 площадью 791 кв. м также планируется введение зоны застройки для девятиэтажных домов.
Здесь также обещали сделать и ямочный ремонт.
В Юго-Западном жилом районе, на пересечении улицы Механизаторов и улицы Белгородской сирени, возле Новой жизни, собираются установить зону застройки жилыми домами высотой от пяти до восьми этажей.
Напомним, что микрорайон Новая жизнь представляет собой современный жилой комплекс, который расположен недалеко от Ботанического сада. Его запустили в 2017 году. Основной идеей «Новой жизни» является обеспечение жильём молодых специалистов и их семей по доступной цене и на льготных условиях.
Стоит ли рассматривать этот микрорайон для постоянной жизни — в материале «Бел.Ру».
Ещё одну зону застройки среднеэтажными домами введут возле улицы Томаровской на участке площадью 1766 кв.м.
Зону застройки среднеэтажными домами собираются вводить в районе улицы Молодёжной, 10. Площадь участка указана всего в 22 кв. м. Возможно, это ошибка в документации, а может, соседние участки ранее уже отвели под многоэтажное строительство и этот просто добавился к ним.
Таким образом, в разных районах Белгорода скоро появится больше многоэтажных домов, где можно будет купить жильё.
Отметим, что ещё в 2003 году новое многоэтажное строительство в центральной части города предлагали вести выборочно — по кварталам и со сносом ветхого фонда. Обсуждалось тогда и строительство коттеджей.
В материалах по обоснованию генерального развития Белгорода за тот год также отмечается, что многоэтажное строительство начнётся в кварталах северо-западнее новой площадки университета, по улице Победы и проспекту Богдана Хмельницкого. Как мы видим сегодня, эти задачи были постепенно выполнены.
Кроме того, тогда же были сделаны отводы под многоэтажную застройку кварталов по улице Парковой, кварталов, ограниченных улицами Садовая, Мичурина, Чумичова и Павлова, а также по улице Победы, проспекту Славы, улице Гостёнская и улице Пушкина.
Обсуждалось многоэтажное строительство и на левом берегу Северского Донца по улице Волчанской — от улицы Корочанской до Михайловского шоссе. До сегодняшнего дня многоэтажек в том районе так и не появилось.
При этом в материалах планировалось, что многоэтажное жилищное строительство будет развиваться на юг, а коттеджное жилищное строительство — на юго-запад.
На данный момент больше всего частных домов, в том числе и коттеджей, расположено в районе Савино и на Болховце. Подробнее о качестве жизни там и в других районах можно узнать из отдельного цикла материалов Бел.Ру.