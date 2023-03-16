Изменения в генплане: где в Белгороде появятся новые многоэтажные дома

Вероятно, в скором времени белгородцы смогут сами убедиться в правдивости этого высказывания (впрочем, возможно, что и наоборот). Подробнее почитать о застройщике из Крыма и о том, как он своим «заходом» повлияет на рынок надвижимости, можно в отдельном материале Бел.Ру.