Итоги дня: в Белгороде вновь работало ПВО, а Иванов рассказал об отъезде

Иванов добавил, что ранее ему назначил встречу правоохранитель по другой теме. Повесток и уведомлений экс-мэр не получал, была только договорённость. Иванов утверждает, что спросил перед отъездом разрешения у адвоката. Она в свою очередь препятствий не увидела.