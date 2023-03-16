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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Итоги дня: в Белгороде вновь работало ПВО, а Иванов рассказал об отъезде

16 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В результате удара по Белгороду повредило несколько квартир, задержанный бывший мэр объяснил, почему ему нужно было выехать из РФ, а в центре города тем временем закрывают крупный супермаркет.

Повреждённые квартиры

Несколько квартир пострадали из-за ночного удара по Белгороду. Над городом система ПВО сбила две ракеты, однако не обошлось без повреждений. Их зафиксировали и в жилых помещениях, и в административных зданиях.

На месте происшествия побывал мэр Валентин Демидов. Он рассказал, что белгородка, которая была дома во время обстрела, не пострадала. Женщина находилась в помещении без окон. На зданиях же осколками посекло фасады.

Несколько квартир пострадали после ночного удара по Белгороду
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Отъезд Иванова

Задержанный экс-мэр Белгорода Антон Иванов объяснил, почему пытался выехать за пределы РФ. С его слов, отправиться в другую страну он планировал по рабочим вопросам.

Иванов добавил, что ранее ему назначил встречу правоохранитель по другой теме. Повесток и уведомлений экс-мэр не получал, была только договорённость. Иванов утверждает, что спросил перед отъездом разрешения у адвоката. Она в свою очередь препятствий не увидела.

В итоге Антона Иванова задержали прямо в аэропорту.

Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России
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Белгород без одной «Европы»

Областной центр лишится ещё одного крупного супермаркета. Магазин «Европа» на улице Пугачёва закроется 17 марта. На его месте может появиться другая торговая точка. Закрытие связано с не решёнными по аренде вопросами.

Известно, что руководство магазина и владельцы помещения не пришли к согласию. Арендодатель отметил, что ещё не определился, как распорядиться освободившейся площадкой. Пока ему поступило предложение от торговой сети.

Центр Белгорода останется без крупного супермаркета
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