Информация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейком

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Сегодня, 16 марта, в соцсетях распространилась информация о диверсантах, которые могли совершить тяжкие преступления в Белгородской области. Правоохранительные органы разыскивали машину Volkswagen Amarok с украинскими номерами, которая направлялась из Орловской области в сторону Курской.
Через некоторое время в Валуйках машину и правда остановили, но в ней оказались не украинские диверсанты, а житель Курской области и его родственник из Купянска, которые просто ехали за вещами. И никакого оружия с боеприпасами при них не было.
В Telegram-канале Mash сообщили, что в пути мужчины подрезали одну машину, обиженный водитель которой затем сообщил полиции об вооружённых «украинских диверсантах» на Volkswagen Amarok.
Предполагаемых «диверсантов» правоохранительные органы отпустили. Что будет с заявителем, пока не известно.