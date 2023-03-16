Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:32

Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

Информация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейком

16 марта 2023, 19:32
Фото: Telegram-канал Mash
В Курской области распространяли ориентировки на предполагаемых членов украинской ДРГ, которые проезжали на пикапе Белгородскую область. Но выяснилось, что в автомобиле едут не диверсанты, сообщили в Mash.
Сюжет
Фейк

Сегодня, 16 марта, в соцсетях распространилась информация о диверсантах, которые могли совершить тяжкие преступления в Белгородской области. Правоохранительные органы разыскивали машину Volkswagen Amarok с украинскими номерами, которая направлялась из Орловской области в сторону Курской.

Через некоторое время в Валуйках машину и правда остановили, но в ней оказались не украинские диверсанты, а житель Курской области и его родственник из Купянска, которые просто ехали за вещами. И никакого оружия с боеприпасами при них не было.

В Telegram-канале Mash сообщили, что в пути мужчины подрезали одну машину, обиженный водитель которой затем сообщил полиции об вооружённых «украинских диверсантах» на Volkswagen Amarok.

Предполагаемых «диверсантов» правоохранительные органы отпустили. Что будет с заявителем, пока не известно.

В Брянской области 10-летний мальчик спас двоих детей при атаке диверсантов
Узнать подробнее
Читайте также:
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской областиBaza: в Белгородской области ищут переодетых в форму ВС РФ диверсантовФСБ ликвидировала четверых украинских диверсантов на границе в Брянской области
#Александра Склярова#Диверсанты#Фейк#Фейковые новости#Происшествия#СВО#Белгородская область
Подпишитесь
Наркотики и порно: на чём наживались IT-преступники в Белгородской области
Сегодня, 12:50
Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России
Сегодня, 07:34
Большая охота: как пройдёт турнир по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области
Сегодня, 15:17
И хочется, и колется: как в белгородском центре борьбы со СПИД думали деньги украсть
Сегодня, 09:02
Несколько квартир пострадали после ночного удара по Белгороду
Сегодня, 09:42