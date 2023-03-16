И хочется, и колется: как в белгородском центре борьбы со СПИД думали деньги украсть

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
О планах женщины похитить вместе с бывшими руководителями ООО «Прогресс» порядка 17 млн рублей рассказали в пресс-службе УФСБ. По их данным, 17 млн планировалось «распилить» на поставке медицинского оборудования.
Экс-сотрудницу центра борьбы со СПИД приговорили к трём годам условного лишения свободы, а также выписали ей штраф в размере 300 000 рублей в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
Бел.Ру же решило выяснить, что это было за оборудование и каким образом планировалось украсть такую большую сумму денег.
Кто не слышал о китайских аналогах знаменитых товаров? Наверное, каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с надписью «Made in China» на бирке столь многообещающего на первый взгляд товара.
Впрочем, времена изменились: если раньше над условным «Абибасом» не потешался только ленивый, то сейчас китайские производители способны выдавать продукт весьма неплохого уровня, уступающий брендам по цене, но не всегда по качеству. Так, с помощью товаров из поднебесной (не путать с Японией) можно неплохо сэкономить.
Вероятно, сэкономить решила и экс-заведующая клинико-диагностической лабораторией ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД» Селюкова Е.В. Иначе как можно объяснить следующую схему?
Изначально на закупку иммуноферментных анализаторов из Швейцарии для ОГБУЗ из бюджета выделили 32 млн рублей. Но узнав, что в Нижнем Новгороде китайские аналоги можно купить за 15 млн, решено было схитрить.
В декабре 2021 года, у Селюковой Е.В., обладающей в силу своей работы сведениями о необходимости закупки… и о выделении из бюджета Белгородской области … свыше 32 млн рублей, возник умысел, направленный на совершение с корыстной целью хищения чужого имущества… по предварительному сговору с ранее знакомым М.В.В. и другими лицами, посредством ООО «П.», путём обмана.
решение по уголовному делу Октябрьского райсуда
Что за ООО «П.», речь о которой идёт в решении суда? Если вкратце, то это ООО «Прогресс». Компания зарегистрирована в Белгороде в 2016 году. Её бенефициар и руководитель — Алексей Конопля. Основным видом экономической деятельности ООО является оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях.
Отмечается, что некий М.В.В., который позже был осуждён, в связи со «сложившимися дружескими, доверительными и партнерскими взаимоотношениями с К.А.А. (Конопля Алексей), допущен последним к фактическому участию в управлении и контролю хозяйственной деятельности ООО „П“.»
Ранее «Прогресс» уже сотрудничал с центром борьбы со СПИД. Так, в 2022 году компания выступила поставщиком по 20 контрактам: медицинских изделий, в том числе и от коронавируса, аппаратов ингаляционной анестезии и так далее.
Решено было посотрудничать и в этот раз: именно с М.В.В. Селюкова вступила в преступный сговор. Кроме того, для успешной кражи были найдены другие «друзья», ООО «О.», «ФР.», и «Д.» — они прислали коммерческие предложения для начальной цены контракта на 32 и более млн рублей. Были оформлены документы для госзакупки.
Но пройти дальше они не смогли: сотрудники «Центра закупок» обнаружили в документах ошибки, которые необходимо было исправить. Сказано — сделано. Те, кто посуевернее, наверняка решили бы, что это как минимум знак судьбы — не делать задуманное. Но не в этот раз.
Устранение ошибок проводилось при участии Селюковой, которая, действуя целенаправленно в продолжение реализации своего совместного со вторым лицом, первым лицом и неустановленными лицами умысла обращалась к сотрудникам ООО «Д» за содействием в редактировании описания объекта закупки.
решение по уголовному делу Октябрьского райсуда
Таким образом, в новых документах включили те же предложения за 32 млн рублей. Самым выгодным при этом было предложение от знакомого уже «Прогресса», который в ходе «липовых» торгов должен был их выиграть.
Купить анализаторы от китайской фирмы планировали в упомянутом уже Нижнем Новгороде за 15 млн рублей. Вдобавок к ним ООО «Д.» пообещало ещё два устройства по 3 млн рублей. Оставшиеся 11 млн рублей заговорщики планировали поделить между собой.
Контракт заключили, поставщиком стал «Прогресс». Но в этот момент преступную схему раскрыли правоохранители — украсть миллионы не получилось.
Суд приговорил признать Селюкову Е.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы условно на срок 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.
решение по уголовному делу Октябрьского райсуда
Также Октябрьский райсуд представил расшифровку записи телефонного разговора между Селюковой и М.В.В. Приводим её целиком:
М.В.В. предлагает Селюковой Е.В. завысить цену станции и подарить «Джемени»:
— « Ну, а давай немножко, что ты, это, давай, этот, э, сделаем немножко больше цену, например, а „Джемини“ подарим? Внесем его в стоимость виртуально, допустим, ну, поняла как, да? Этот, что там, мы там тоже».
Селюкова Е.В. соглашается с ним и сообщает: « Да решай, ради бога, можно и так, какая разница? У нас-то заложено вообще тридцать два миллиона».
В последующем Селюкова Е.В. сообщает М.В.В. о том, что сумма выделяемых денежных средств составляет «тридцать пять семьсот девяносто пять».
М.В.В. отвечает: « Тридцать два семьсот девяносто пять и два „Джемини“ будет в подарок. Я ей по договору потом дарения тебе закажу, привезу»