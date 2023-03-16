И хочется, и колется: как в белгородском центре борьбы со СПИД думали деньги украсть

Решено было посотрудничать и в этот раз: именно с М.В.В. Селюкова вступила в преступный сговор. Кроме того, для успешной кражи были найдены другие «друзья», ООО «О.», «ФР.», и «Д.» — они прислали коммерческие предложения для начальной цены контракта на 32 и более млн рублей. Были оформлены документы для госзакупки.