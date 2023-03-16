Глава РЭО Буцаев рассказал о модуле страхования на ЭТП

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 17:59
Как сообщает гендиректор РЭО Денис Буцаев, в скором времени будет внедрен такой модуль, как страхование. Участники ЭТП будут иметь возможность страховать сделки, что существенно снизит риски и повысит запросы на приобретение услуг касаемо выполнения норм по утилизации. Отмечается, что на площадке зарегистрированы только проверенные утилизаторы, которые входят в реестр РЭО. Они предоставляют услуги касаемо выполнения обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Услуги участников можно застраховать, сообщает 360tv.ru.
По словам руководителя проекта ЭТП ППК «РЭО» Заура Абдурахимова, ожидается запуск такого модуля, как анализ динамики цен.
На этой неделе будет анонсирован инструмент, позволяющий получить анализ динамики цен на определенные товары или услуги, предложенные площадкой. Также можно будет выбирать регионы и анализировать ценовую динамику по заданным параметрам. Также можно получать соотношение в процентах представленных на площадке товаров и услуг. Такая функция станет полезной для стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на ЭТП, добавил Абдурахимов.
Площадка была открыта в 2022 году. На ней представлено вторсырье, которое можно покупать и продавать. Кроме того, есть возможность заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. На площадке участвуют 650 компаний из области обращения с отходами. Ими были выставлены лоты на общую сумму 674 млн рублей.
На ЭТП уже действовал модуль кредитования. Первым услугу начал предоставлять Абсолют Банк. В дальнейшем участники площадки смогут выбирать банк, с которым хотят сотрудничать, получать льготные ставки и другие выгодные условия по кредитованию.