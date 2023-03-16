Глава РЭО Буцаев рассказал о модуле страхования на ЭТП

Как сообщает гендиректор РЭО Денис Буцаев, в скором времени будет внедрен такой модуль, как страхование. Участники ЭТП будут иметь возможность страховать сделки, что существенно снизит риски и повысит запросы на приобретение услуг касаемо выполнения норм по утилизации. Отмечается, что на площадке зарегистрированы только проверенные утилизаторы, которые входят в реестр РЭО. Они предоставляют услуги касаемо выполнения обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Услуги участников можно застраховать, сообщает 360tv.ru.