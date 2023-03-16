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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Где в Белгородской области чаще всего происходят IT-преступления

16 марта 2023, 13:27
Фото: 1MI

В белгородском УВМД назвали районы с самими высокими показателями по IT-преступлениям

Чаще всего IT-преступления совершали в семи районах Белгородской области. Подробнее рассказал заместитель начальника регионального УМВД Юрий Баранов.
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УМВД

По официальным данным, чаще всего преступления, которые совершаются с применением IT-технологий, происходят в Белгороде, Старом Осколе, Белгородском районе, Алексеевском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском горокругах.

Именно на данных территориях совершено наибольшее количество преступлений.
Юрий Баранов

Всего в Белгородской области по итогам 2022 года раскрываемость IT-преступлений составила 26,4%. Регион занял пятое место в рейтинге ЦФО по регистрации и восьмое место по раскрываемости данных видов преступлений (из 18 субъектов).

В Белгородской области стало больше IT-преступлений
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#Кристина Семенчук#IT-преступлений#Района#Технологии#УМВД#Общество#Белгородская область
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