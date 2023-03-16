Где в Белгородской области чаще всего происходят IT-преступления

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По официальным данным, чаще всего преступления, которые совершаются с применением IT-технологий, происходят в Белгороде, Старом Осколе, Белгородском районе, Алексеевском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском горокругах.
Именно на данных территориях совершено наибольшее количество преступлений.
Юрий Баранов
Всего в Белгородской области по итогам 2022 года раскрываемость IT-преступлений составила 26,4%. Регион занял пятое место в рейтинге ЦФО по регистрации и восьмое место по раскрываемости данных видов преступлений (из 18 субъектов).