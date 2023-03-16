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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Чиновники под Белгородом назвали причину громких звуков

16 марта 2023, 10:04
Фото: 1MI

Громкие звуки под Белгородом объяснили учениями в соседнем районе

Жители Яковлевского горокруга сообщают, что на территории громко. В местной администрации объяснили причину звуков и попросили не волноваться.

Днём 16 марта жители Яковлевского горокруга стали сообщать в соцсетях о громких звуках на территории.

В администрации муниципалитета ответили, что на территории соседнего района проходят учения. Жителей попросили сохранять спокойствие.

Неспокойной выдалась и ночь у белгородцев. Около часа ночи система ПВО сбила над Белгородом две ракеты.

В результате падения обломков были повреждены Фонд пенсионного и социального страхования РФ, ТЦ «Вокзальный» и находящиеся рядом жилые дома. Помимо этого, повреждения получили два вагона поезда, а именно обшивка и 21 окно. 

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#Ольга Аксёнова#Громкие звуки#Учения#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг
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