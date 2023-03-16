Чиновники под Белгородом назвали причину громких звуков

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Днём 16 марта жители Яковлевского горокруга стали сообщать в соцсетях о громких звуках на территории.
В администрации муниципалитета ответили, что на территории соседнего района проходят учения. Жителей попросили сохранять спокойствие.
Неспокойной выдалась и ночь у белгородцев. Около часа ночи система ПВО сбила над Белгородом две ракеты.
В результате падения обломков были повреждены Фонд пенсионного и социального страхования РФ, ТЦ «Вокзальный» и находящиеся рядом жилые дома. Помимо этого, повреждения получили два вагона поезда, а именно обшивка и 21 окно.