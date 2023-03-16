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Больных бешенством животных нашли в трёх сёлах Белгородской области

16 марта 2023, 15:01
Фото: 1MI
Заражённых особей выявили в сёлах Луценково Алексеевского горокруга, Роговатое Старооскольского горокруга и Дегтярное Вейделевского района. Об этом стало известно из постановлений о вводе карантина.

В Белгородской области выявили три случая бешенства животных:

  • на ул. Полевой в селе Луценково Алексеевского горокруга;
  • на ул. Революционной в селе Роговатое Старооскольского горокруга;
  • на ул. Цветочной в селе Дегтярное Вейделевского района.

В связи с этим карантин ввели в радиусе 500 метров вокруг очагов обнаружения заражённых особей. Срок карантина составляет 60 дней с момента убоя последнего животного с признаками заболевания.

Таким образом, в регионе известно уже о 14 случаях бешенства животных с начала года. Ранее карантин по этому заболеванию вводили в охотничьих угодьях Красногвардейского района и в селе Николаевка Алексеевского городского округа.

В регионе с начала года зафиксировали и несколько случаев лейкоза КРС. Карантин по этой причине ввели на нескольких территориях в Чернянском районе и Старооскольском горокруге.

Несколько очагов лейкоза у коров обнаружили в Белгородской области
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#Ольга Аксёнова#Бешенство#Карантин#Животные#Белгородская область#Алексеевский горокруг#Старооскольский горокруг#Вейделевский район
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