Больных бешенством животных нашли в трёх сёлах Белгородской области

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
В Белгородской области выявили три случая бешенства животных:
В связи с этим карантин ввели в радиусе 500 метров вокруг очагов обнаружения заражённых особей. Срок карантина составляет 60 дней с момента убоя последнего животного с признаками заболевания.
Таким образом, в регионе известно уже о 14 случаях бешенства животных с начала года. Ранее карантин по этому заболеванию вводили в охотничьих угодьях Красногвардейского района и в селе Николаевка Алексеевского городского округа.
В регионе с начала года зафиксировали и несколько случаев лейкоза КРС. Карантин по этой причине ввели на нескольких территориях в Чернянском районе и Старооскольском горокруге.