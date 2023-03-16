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«Белогорье» обыграло нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в матче чемпионата России

16 марта 2023, 11:49
Фото: группа ВК «Белогорье» в соцсети
15 марта «львы» встретились с нижневартовской командой и выиграли со счётом 3:2, сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба.

«Белогорье» выиграло у нижневартовского клуба «Югра-Самотлор» в матче 28-го тура чемпионата России по волейболу. 15 марта «львы» победили соперников со счётом 3:2.

«Белогорью» пришлось бороться за победу, поскольку команды шли практически вровень. На игру белгородцы выставили резервный состав, чтобы «львы» получили необходимый опыт на соревнованиях, однако это не помешало хозяевам выиграть в матче.

Три сета нижневартовские волейболисты были в лидерах, но нанести решающий удар не смогли. В пятом сете «львы» уже ушли далеко вперёд, однако не сохранили преимущество надолго из-за череды ошибок. Тем не менее победа всё равно осталась за белгородцами.

17 очков в матче набрал Иван Подребинкин, по 14 заработали Станислав Маслиев и Илья Сподобец. Связующий «Белогорья» Игорь Колодинский отметил, что играли те, у кого почти не было практики.

«Нужно делать определённые поблажки. Я нисколько не пытаюсь оправдываться, так играть нельзя, но Нижневартовск, не знаю даже, чего они объелись, но так подавать подачу! Мы не выдержали приём. Хорошо, что всё закончилось в нашу пользу», — отметил спортсмен.

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#Наталья Корявых#Спорт#Волейбол#Белгородская область#Белгород#Вк белогорье#Победа#Игра#Чемпионат России
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