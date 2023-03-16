«Белогорье» обыграло нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в матче чемпионата России

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
«Белогорье» выиграло у нижневартовского клуба «Югра-Самотлор» в матче 28-го тура чемпионата России по волейболу. 15 марта «львы» победили соперников со счётом 3:2.
«Белогорью» пришлось бороться за победу, поскольку команды шли практически вровень. На игру белгородцы выставили резервный состав, чтобы «львы» получили необходимый опыт на соревнованиях, однако это не помешало хозяевам выиграть в матче.
Три сета нижневартовские волейболисты были в лидерах, но нанести решающий удар не смогли. В пятом сете «львы» уже ушли далеко вперёд, однако не сохранили преимущество надолго из-за череды ошибок. Тем не менее победа всё равно осталась за белгородцами.
17 очков в матче набрал Иван Подребинкин, по 14 заработали Станислав Маслиев и Илья Сподобец. Связующий «Белогорья» Игорь Колодинский отметил, что играли те, у кого почти не было практики.
«Нужно делать определённые поблажки. Я нисколько не пытаюсь оправдываться, так играть нельзя, но Нижневартовск, не знаю даже, чего они объелись, но так подавать подачу! Мы не выдержали приём. Хорошо, что всё закончилось в нашу пользу», — отметил спортсмен.