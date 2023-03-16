«Белогорье» обыграло нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в матче чемпионата России

«Нужно делать определённые поблажки. Я нисколько не пытаюсь оправдываться, так играть нельзя, но Нижневартовск, не знаю даже, чего они объелись, но так подавать подачу! Мы не выдержали приём. Хорошо, что всё закончилось в нашу пользу», — отметил спортсмен.