Белгородцы теперь могут подтвердить свою платежеспособность и доход дистанционно

«Мы активно используем современные и удобные цифровые приложения в обычной жизни, начиная от заказа такси до покупки товаров первой необходимости в интернет-магазинах. Такой же высокий уровень сервиса и возможности пользоваться передовыми цифровыми решениями люди ожидают и при покупке квартиры в ипотеку. Интеграция банковских систем ПСБ с Единым порталом Госуслуг позволяет максимально оптимизировать многоступенчатую процедуру оформления ипотечного кредита. Услуга дистанционного подтверждения дохода даст банку возможность за считанные минуты получить актуальную и достоверную информацию из официальных источников, усилить конкурентные преимущества, а клиентам — значительно упростить процесс сбора и подачи необходимых документов и сэкономить время», — отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов.