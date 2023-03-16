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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Белгородцы теперь могут подтвердить свою платежеспособность и доход дистанционно

16 марта 2023, 13:27
Фото: 1MI
Белгородцам стало проще оформить ипотеку: ПСБ запустил сервис дистанционного сбора данных. При подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение подтвердить доход и трудовую занятость теперь можно выпиской из Пенсионного фонда России.
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Ипотека

При оформлении онлайн-заявки на ипотеку клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля банк попросит согласие заемщика на получение сведений о доходах, и в случае согласия эта информация предоставляется в ПСБ автоматически через цифровой профиль клиента на Едином портале Госуслуг. Далее, получив предварительное одобрение по ипотечному кредиту, заявителю останется загрузить только скан паспорта.

«Мы активно используем современные и удобные цифровые приложения в обычной жизни, начиная от заказа такси до покупки товаров первой необходимости в интернет-магазинах. Такой же высокий уровень сервиса и возможности пользоваться передовыми цифровыми решениями люди ожидают и при покупке квартиры в ипотеку. Интеграция банковских систем ПСБ с Единым порталом Госуслуг позволяет максимально оптимизировать многоступенчатую процедуру оформления ипотечного кредита. Услуга дистанционного подтверждения дохода даст банку возможность за считанные минуты получить актуальную и достоверную информацию из официальных источников, усилить конкурентные преимущества, а клиентам — значительно упростить процесс сбора и подачи необходимых документов и сэкономить время», — отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов.

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#ПСБ#Ипотека#Заявка#Сбор данных#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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