Белгородцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Думская фракция «Новых людей» предлагает ввести ежегодную оценку представителей власти. При этом предполагается, что наименее компетентные будут отправляться в отставку. Если закон будет принят, то белгородцы смогут напрямую влиять на управление регионом.
Инициатива предполагает проведение опроса при помощи «Госуслуг». Площадка уже адаптирована под такие исследования, поэтому не понадобится изыскивать дополнительные деньги. Сообщается, что оцениваться будет работа не только губернаторов и мэров, но и деятельность депутатов различных уровней.
«Люди остаются с все меньшим количеством возможностей выразить своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэров, но в большинстве российских городов они были отменены. Например, недавно у Новосибирска было отобрано право выбирать главу города. Мы были против этого, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — жители. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценить работу мэров и депутатов через „Госуслуги“, без лишней бюрократии и сложностей», — говорит один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.
Если взять выборы губернаторов и депутатов, то они проходят раз в пятилетку. Ежегодная оценка сделает власть более близкой к людям, укажет на самые проблемные точки и поможет скорректировать планы работы. Если же за несколько лет чиновник не сделает этого, то речь уже пойдёт о его отставке.
Нечаев отметил, что предлагаемая шкала оценки сейчас максимально упрощена. В случае принятия законопроекта можно будет говорить о расширении и усложнении. В итоге люди получат настоящую экосистему прямой демократии.