Белгородцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

Инициатива предполагает проведение опроса при помощи «Госуслуг». Площадка уже адаптирована под такие исследования, поэтому не понадобится изыскивать дополнительные деньги. Сообщается, что оцениваться будет работа не только губернаторов и мэров, но и деятельность депутатов различных уровней.



«Люди остаются с все меньшим количеством возможностей выразить своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэров, но в большинстве российских городов они были отменены. Например, недавно у Новосибирска было отобрано право выбирать главу города. Мы были против этого, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — жители. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценить работу мэров и депутатов через „Госуслуги“, без лишней бюрократии и сложностей», — говорит один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.