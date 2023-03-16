Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Белгородцев приглашают бесплатно проверить здоровье за один день

16 марта 2023, 14:12
Фото: 1MI

Диспансеризация выходного дня пройдёт в Белгороде 18 марта

В ближайшую субботу жители Белгорода смогут пройти расширенные профилактические обследования и получить консультации врачей-специалистов разного профиля. Необходима предварительная запись, предупредили в пресс-службе регионального правительства.

Диспансеризация выходного дня пройдёт в субботу, 18 марта, с 08:00 до 15:00. Горожан ожидают в 4-м отделении поликлиники Белгорода (Садовая, 17а).

В этот день пациенты смогут пройти расширенный объём профилактических обследований, проконсультироваться у врачей-специалистов разного профиля, узнать о возможных рисках.

Для прохождения обследования необходимо записаться на приём через сервис «Электронная регистратура», через инфомат в отделениях городской поликлиники, в личном кабинете на едином портале госуслуг. Также можно обратиться в телефонно-справочную службу 122.

В 2022 году диспансеризацию прошли 360 тыс. жителей Белгородской области. У 33 тыс. медики нашли симптомы различных заболеваний. С начала этого года обследование прошли уже 70 тыс. белгородцев.

Злокачественные опухоли, диабет: что выявили у белгородцев на диспансеризации
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы смогут получить ежегодный выходной день для прохождения диспансеризацииВыявление рака и болезней сердца: зачем белгородцам нужно проходить диспансеризациюНа диспансеризацию сотрудников мэрии Белгорода потратят почти 2 млн рублей
#Ольга Аксёнова#Диспансеризация#Запись на приём#Поликлиника#Медицина#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Наркотики и порно: на чём наживались IT-преступники в Белгородской области
Сегодня, 12:50
Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России
Сегодня, 07:34
Последствия ракетного удара по Белгороду: фото
Сегодня, 06:59
Центр Белгорода останется без крупного супермаркета
Сегодня, 08:31
И хочется, и колется: как в белгородском центре борьбы со СПИД думали деньги украсть
Сегодня, 09:02
Несколько квартир пострадали после ночного удара по Белгороду
Сегодня, 09:42