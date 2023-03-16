Белгородцев приглашают бесплатно проверить здоровье за один день

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
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Updated Сегодня, 14:14
Диспансеризация выходного дня пройдёт в субботу, 18 марта, с 08:00 до 15:00. Горожан ожидают в 4-м отделении поликлиники Белгорода (Садовая, 17а).
В этот день пациенты смогут пройти расширенный объём профилактических обследований, проконсультироваться у врачей-специалистов разного профиля, узнать о возможных рисках.
Для прохождения обследования необходимо записаться на приём через сервис «Электронная регистратура», через инфомат в отделениях городской поликлиники, в личном кабинете на едином портале госуслуг. Также можно обратиться в телефонно-справочную службу 122.
В 2022 году диспансеризацию прошли 360 тыс. жителей Белгородской области. У 33 тыс. медики нашли симптомы различных заболеваний. С начала этого года обследование прошли уже 70 тыс. белгородцев.