Белгородские университеты попали в рейтинг лучших вузов агентства RAEX

Топ-100 лучших вузов России был опубликован в 2022 году. В топ вошли Белгородский государственный национальный исследовательский университет БелГУ (38-е место) и Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова (57-е место). Первое место рейтинга занял МГУ им. М. В. Ломоносова. На втором месте находится МФТИ. Третье место занимает СПбГУ.