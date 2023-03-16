Белгородские университеты попали в рейтинг лучших вузов агентства RAEX

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
1 марта 2023 года агентство RAEX опубликовало локальный рейтинг вузов по федеральным округам России. В топе вузов Центрального федерального округа оказался Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина (39-е место) и Белгородский университет кооперации, экономики и права (67-е место). Возглавила рейтинг Российская экономическая школа.
В локальный рейтинг ЦФО вошли 88 образовательных учреждений. Стоит отметить, что в рейтинг не вошли вузы, входящие в топ-100 или Московский международный рейтинг «Три миссии университета».
Топ-100 лучших вузов России был опубликован в 2022 году. В топ вошли Белгородский государственный национальный исследовательский университет БелГУ (38-е место) и Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова (57-е место). Первое место рейтинга занял МГУ им. М. В. Ломоносова. На втором месте находится МФТИ. Третье место занимает СПбГУ.