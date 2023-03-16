Белгородец нашёл боеприпас, принёс его в квартиру и случайно устроил взрыв в МКД

Против жителя региона возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывных устройств. Само ЧП произошло ещё в начале января. После взрыва начался пожар. Сначала была версия о том, что владелец квартиры неудачно покурил. После результатов экспертизы появились новые подробности случившегося.