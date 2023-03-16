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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Белгородец нашёл боеприпас, принёс его в квартиру и случайно устроил взрыв в МКД

16 марта 2023, 08:45
Фото: Telegram-канал SHOT

За взрыв в жилом доме белгородцу грозит до восьми лет тюрьмы

Против жителя региона возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывных устройств. Изначально предполагалось, что взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с огнём, пишет Telegram-канал SHOT.
Сюжет
Пожар

Белгородцу, который устроил взрыв в жилом доме в Северном, грозит восемь лет колонии. Изначально предполагалось, что взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Против жителя региона возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывных устройств. Само ЧП произошло ещё в начале января. После взрыва начался пожар. Сначала была версия о том, что владелец квартиры неудачно покурил. После результатов экспертизы появились новые подробности случившегося.

Оказалось, в квартире сдетонировал боеприпас. Сам хозяин жилого помещения серьёзно не пострадал. Позже он объяснил, что якобы нашёл на улице гранату и принёс её домой. Белгородец случайно привёл боеприпас в действие, когда его рассматривал.

Бел.Ру обратилось в полицию. Правоохранители готовят официальный комментарий.

Видео: Telegram-канал SHOT
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#Боеприпас#Детонация#Неосторожное курение#Северный#Наталья Корявых#Пожар#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район#Граната#Взрыв#Видео
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