Белгородец нашёл боеприпас, принёс его в квартиру и случайно устроил взрыв в МКД

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Белгородцу, который устроил взрыв в жилом доме в Северном, грозит восемь лет колонии. Изначально предполагалось, что взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
Против жителя региона возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывных устройств. Само ЧП произошло ещё в начале января. После взрыва начался пожар. Сначала была версия о том, что владелец квартиры неудачно покурил. После результатов экспертизы появились новые подробности случившегося.
Оказалось, в квартире сдетонировал боеприпас. Сам хозяин жилого помещения серьёзно не пострадал. Позже он объяснил, что якобы нашёл на улице гранату и принёс её домой. Белгородец случайно привёл боеприпас в действие, когда его рассматривал.
Бел.Ру обратилось в полицию. Правоохранители готовят официальный комментарий.