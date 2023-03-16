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Published Сегодня, 16:50

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Артиллерийский снаряд времён ВОВ обнаружили в селе Шебекинского округа

16 марта 2023, 16:50
Фото: 1MI
Очевидец обнаружил боеприпас в селе Ржевка 16 марта, отметили в МЧС по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

Пресс-служба МЧС России по Белгородской области сообщила, что один из жителей Шебекинского округа 16 марта обнаружил в селе Ржевка боеприпас. Белгородец сразу же сообщил в районный отдел полиции о найденном предмете.

Взрывотехники выехали на место и обнаружили один артиллерийский снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны. Специалисты изъяли боеприпас и ликвидировали на специалиальном полигоне.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области

Напомним, что при обнаружении подозрительного предмета, ни в коем случае не стоит его трогать, закапывать, разбирать и поджигать. Необходимо сразу сообщить о найденном предмете по телефону «112», «101» или «102».

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#Александра Склярова#Боеприпас#Артиллерийский снаряд#Происшествия#МЧС#Шебекинский горокруг#Белгородская область
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