Артиллерийский снаряд времён ВОВ обнаружили в селе Шебекинского округа

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Пресс-служба МЧС России по Белгородской области сообщила, что один из жителей Шебекинского округа 16 марта обнаружил в селе Ржевка боеприпас. Белгородец сразу же сообщил в районный отдел полиции о найденном предмете.
Взрывотехники выехали на место и обнаружили один артиллерийский снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны. Специалисты изъяли боеприпас и ликвидировали на специалиальном полигоне.
Напомним, что при обнаружении подозрительного предмета, ни в коем случае не стоит его трогать, закапывать, разбирать и поджигать. Необходимо сразу сообщить о найденном предмете по телефону «112», «101» или «102».