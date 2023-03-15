Жители Губкинского горокруга массово жалуются на состояние дорог

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В редакцию Бел.Ру от имени жителей Губкина обратилась читательница. Она попросила обратить внимание на состояние дорог, да и в целом на работу с населением со стороны администрации муниципалитета, которая, по словам читательницы, «занимается сплошными отписками».
В качестве доказательств она прислала ссылки на посты в сообществе во «ВКонтакте» «Губкин говорит». К примеру, жители рассказали, что в районе хлебозавода (на повороте) по улице Металлургическая огромное количество ям и проехать этот участок без выезда на встречную полосу практически нереально. Там делали ямочный ремонт.
Все проезжавшие мимо уже и обрадовались. Сегодня участок отремонтировали, но как? Ямы просто закидали кусками асфальта - и всё. В другом месте просто что-то размазали, а ямы, которые буквально в паре метров, вообще не тронули.
Жалоба из сообщества во «ВКонтакте» «Губкин говорит»
В свою очередь жительница Губкина Ирина рассказала, что дорога на улице Лазарева «как после бомбёжки». А Сергей сообщил, что на ул. Слободская дорога уже развалилась.
Там ремонт не поможет. Замена дороги нужна. По городу ямы после зимы. Там не надо латать, там дорога новая нужна. С администрации руководство проехали и посмотрели бы.
Сергей
Местный житель Игорь попросил обратить вниманием на ул. Промышленную: «От шахты и в сторону мясокомбината там уже скоро и на танке не проедешь. Неужто хотя бы отсевом каким-нибудь ямы нельзя засыпать».
В свою очередь Марина отметила, что прекрасной стала дорога по ул. Заводская в п. Троицкий.
Просто бомба. Бодрит по утрам, особенно сейчас, когда растаял последний снег вместе с асфальтом. В общем, по пути в Губкин с посёлка — квест.
Марина
Подобных жалоб на состояние дорог в сообществе ещё множество. На некоторые из них отвечает администрация Губкина. К примеру, власти ответили, что ремонт дороги по улицам Слободская и 1-я Заречная запланирован в текущем году, а на ул. Промышленной работы планируют выполнить до конца мая текущего года.
Также специалисты администрации сообщили, что ежегодно подрядная организация проводит работы по ремонту улично-дорожной сети города, в том числе и ямочный ремонт.
Все работы выполняются в соответствии с действующими государственными стандартами. Ямочный ремонт выполняется планомерно, согласно утверждённому графику.
Из ответа администрации Губкина в сообществе во «ВКонтакте» «Губкин говорит»