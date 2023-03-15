Жители Губкинского горокруга массово жалуются на состояние дорог

Подобных жалоб на состояние дорог в сообществе ещё множество. На некоторые из них отвечает администрация Губкина. К примеру, власти ответили, что ремонт дороги по улицам Слободская и 1-я Заречная запланирован в текущем году, а на ул. Промышленной работы планируют выполнить до конца мая текущего года.