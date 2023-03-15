ВСУ продолжили обстрел Белгородской области: под огнём два населённых пункта

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Село Безымено Грайворонского горокруга оказалось под обстрелом со стороны ВСУ. Об этом сообщается в СМС-уведомлениях РСЧС. Сообщения разослали утром 15 марта. Население просят спуститься в укрытия.
Такие же сообщения получили жители села Староселье Краснояружского района. Официальной информации о повреждениях в населённых пунктах пока нет.
Село Безымено уже попадало под обстрелы. Так, в результате происшествия 15 декабря пострадал частный жилой дом. Снаряд попал в крышу и разрушил строение. Обошлось без жертв. Семью, проживающую в доме, переселили.
Староселье тоже попадает под огонь не в первый раз. В последний раз о происшествии сообщалось 7 марта.