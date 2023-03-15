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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

ВСУ продолжили обстрел Белгородской области: под огнём два населённых пункта

15 марта 2023, 07:36
Фото: Bel.ru

Безымено и Староселье в Белгородской области попали под огонь ВСУ

В Грайворонском горокруге жителям села Безымено приходят СМС-уведомления об обстреле. Такую же рассылку получили в Староселье Краснояружского района.
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Обстрел

Село Безымено Грайворонского горокруга оказалось под обстрелом со стороны ВСУ. Об этом сообщается в СМС-уведомлениях РСЧС. Сообщения разослали утром 15 марта. Население просят спуститься в укрытия.

Такие же сообщения получили жители села Староселье Краснояружского района. Официальной информации о повреждениях в населённых пунктах пока нет.

Село Безымено уже попадало под обстрелы. Так, в результате происшествия 15 декабря пострадал частный жилой дом. Снаряд попал в крышу и разрушил строение. Обошлось без жертв. Семью, проживающую в доме, переселили.

Староселье тоже попадает под огонь не в первый раз. В последний раз о происшествии сообщалось 7 марта.

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