ВСУ обстреливают село под Шебекино

Это уже минимум 14-й населённый пункт в Белгородской области, который атакуют со стороны Украины, а в Шебекинском округе, помимо Тернового, обстреляли Шебекино, посёлок Красное, хутор Красный и Новая Таволжанка. Громко сегодня в шести горокругах. Несмотря на это, пострадавших в регионе 15 марта нет.