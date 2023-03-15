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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

ВСУ обстреливают село под Шебекино

15 марта 2023, 15:42
Фото: Bel.ru
Местных жителей просят спуститься в укрытия. Это уже пятый населённый пункт в Шебекинском округе за сутки.
Сюжет
Обстрел

Жителям села Терновое поступают СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.Информации о последствиях от властей пока не поступало.

Это уже минимум 14-й населённый пункт в Белгородской области, который атакуют со стороны Украины, а в Шебекинском округе, помимо Тернового, обстреляли Шебекино, посёлок Красное, хутор Красный и Новая Таволжанка. Громко сегодня в шести горокругах. Несмотря на это, пострадавших в регионе 15 марта нет.

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#Артем Черненко#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Обстрел#Шебекинский горокруг#Терновое
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