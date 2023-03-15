ВСУ обстреливают село под Шебекино

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Жителям села Терновое поступают СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.Информации о последствиях от властей пока не поступало.
Это уже минимум 14-й населённый пункт в Белгородской области, который атакуют со стороны Украины, а в Шебекинском округе, помимо Тернового, обстреляли Шебекино, посёлок Красное, хутор Красный и Новая Таволжанка. Громко сегодня в шести горокругах. Несмотря на это, пострадавших в регионе 15 марта нет.