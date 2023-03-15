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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Водитель болен, хлеб от волонтёров: почему в приграничный посёлок не возят продукты?

15 марта 2023, 12:54
Фото: 1MI

Жители приграничного белгородского посёлка остались без продуктовой автолавки

Ранее люди населённого пункта остались без продуктов из-за заболевшего водителя. Когда людям ждать автолавку, журналистам Бел.Ру рассказали в администрации Шебекинского горокруга.

13 марта стало известно, что жители посёлка Ленинский в Шебекинском горокруге остались без продуктов. Как ранее сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов: «Проблема возникла в связи с болезнью водителя автолавки — со следующей недели вернётся к привычному расписанию».

Позже в редакцию Бел.Ру обратились жители посёлка и рассказали, что автолавка должна была приехать 14 марта, но её не было.

Владимир Жданов обещал, что машина приедет во вторник 14 марта. Машины как не было, так и нет! Приехали только волонтёры с хлебом, спасибо, конечно, большое хоть за хлеб, но почему же нельзя прислать автолавку с продуктами, как и обещали.
Ангелина

Поэтому люди вновь обратились к Владимиру Жданову. В личном сообщении глава муниципалитета прислал номер владельца магазина в Красном, который готов помочь в случае необходимости с доставкой продуктов по заявкам жителей.

Я звоню по номеру телефона, который мне предоставил Владимир Жданов, тот самый Алексей Олегович был очень не рад меня слышать, и сказал, что он не знает, как это будет выглядеть.
Ангелина

За комментарием журналисты Бел.Ру обратились в администрацию Шебекинского горокруга. Нам ответили, что, согласно графика, автолавка работает по четвергам, то есть, завтра, 16 марта, она должна приехать. Продукты привезёт подменный водитель.

В пресс-службе администрации добавили, что на территории села Красное есть индивидуальный предприниматель, который изъявил желание помочь людям. Они могут напрямую к нему обращаться и оставлять свои заявки.

Данный вопрос совместно с предпринимателем прорабатывается. Сегодня мы общались с ним, он не против помочь.
Пресс-служба администрации Шебекинского горокруга
«Водитель заболел»: в обстреливаемом белгородском посёлке люди остались без продуктов
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#Кристина Семенчук#Автолавка#Продукты#Село#Доставка#Общество#Эксклюзив#Шебекинский горокруг
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