В соседнем с Белгородской областью регионе анонсировали вручение повесток в военкомат

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В Воронежской области накануне анонсировали вручение повесток жителям региона. Раздавать их будут военный комиссариат по региону и администрации муниципалитетов. Повестки вручат по месту жительства и работы воронежцев.
В региональном правительстве объяснили это необходимостью уточнения данных.
«Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах», — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Работодателям напомнили, что сотрудников с повестками необходимо на время отпустить. К выполнению трудовых обязанностей работник вернётся после посещения военкомата.
На фоне заявления воронежских властей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации.
«У нас нет таких обсуждений», — цитирует Пескова ТАСС.