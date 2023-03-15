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В соседнем с Белгородской областью регионе анонсировали вручение повесток в военкомат

15 марта 2023, 08:55
Фото: 1MI

Воронежские власти объяснили раздачу повесток уточнением данным в военкоматах

Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начали вручать жителям повестки в военкоматы. Власти региона объяснили это уточнением данных воинского учёта, сообщили в областном правительстве.

В Воронежской области накануне анонсировали вручение повесток жителям региона. Раздавать их будут военный комиссариат по региону и администрации муниципалитетов. Повестки вручат по месту жительства и работы воронежцев.

В региональном правительстве объяснили это необходимостью уточнения данных.

«Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах», — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Работодателям напомнили, что сотрудников с повестками необходимо на время отпустить. К выполнению трудовых обязанностей работник вернётся после посещения военкомата.

На фоне заявления воронежских властей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации.

«У нас нет таких обсуждений», — цитирует Пескова ТАСС.

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#Ольга Аксёнова#Повестки#Военкомат#Общество#Черноземье#Воронежская область#Дмитрий Песков
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