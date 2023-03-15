В результате ночного обстрела Белгорода повреждения получили 21 дом и пять квартир

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Глава администрации Белгорода Валентин Демидов уточнил данные о последствиях обстрела города в ночь с 14 на 15 марта.
По его словам, осколки повредили 21 частный дом и пять квартир в одном многоквартирном доме. В основном повреждены окна — они либо выбиты, либо посечены. Задело также фасады и кровли зданий, хозпостройки, заборы.
Сейчас проходит повторный подомовой обход для составления актов и смет, по которым проведут восстановительные работы. На местах уже приступили к закрытию теплового контура для обеспечения домов теплом.
О результатах ночного обстрела очевидцы ранее рассказали журналистам. Так, сильно пострадал дом белгородки: посечены жилая постройка, гостевой дом, теплица и деревья. Сама женщина потеряла сознание, а её собаку контузило.
Напомним, что в Белгороде при обстреле пострадала девушка. Она получила лёгкое ранение, от госпитализации отказалась.