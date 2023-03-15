Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В результате ночного обстрела Белгорода повреждения получили 21 дом и пять квартир

15 марта 2023, 09:56
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Повреждены окна, посечены осколками фасады, кровли, заборы и хозпостройки. Сейчас проводится повторный обход домов, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов уточнил данные о последствиях обстрела города в ночь с 14 на 15 марта.

По его словам, осколки повредили 21 частный дом и пять квартир в одном многоквартирном доме. В основном повреждены окна — они либо выбиты, либо посечены. Задело также фасады и кровли зданий, хозпостройки, заборы.

Сейчас проходит повторный подомовой обход для составления актов и смет, по которым проведут восстановительные работы. На местах уже приступили к закрытию теплового контура для обеспечения домов теплом.

О результатах ночного обстрела очевидцы ранее рассказали журналистам. Так, сильно пострадал дом белгородки: посечены жилая постройка, гостевой дом, теплица и деревья. Сама женщина потеряла сознание, а её собаку контузило.

Напомним, что в Белгороде при обстреле пострадала девушка. Она получила лёгкое ранение, от госпитализации отказалась.

«Ничего не помню. Очнулась на полу»: белгородка рассказала о ночном обстреле
Узнать подробнее
Читайте также:
Ещё два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрелНочной обстрел Белгорода и Белгородского района: что известно о происшествииРаненную при обстреле Белгородского района женщину перевезли в Москву
#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Новости Белгорода#Обстрел#СВО#Повреждения#Дома#Квартиры#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадала девушка
Сегодня, 06:31
Хай-тек, мел и небо: как изменится подземный переход на «Родине» в Белгороде
Сегодня, 07:09
ВСУ открыли огонь по Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:40
Два жилых дома и гараж пострадали под Белгородом после ракетного удара
Сегодня, 06:37
«Ничего не помню. Очнулась на полу»: белгородка рассказала о ночном обстреле
Сегодня, 09:25