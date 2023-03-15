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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В фонде ОМС Белгородской области сменился руководитель

15 марта 2023, 12:35
Фото: 1MI
14 марта и. о. директора была назначена Виктория Чурсина. До этого Чурсина возглавляла Медицинский информационно-аналитический центр.

По данным системы Seldon.Basis, 14 марта в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Белгородской области сменился директор. Исполнять обязательности руководителя начала Виктория Чурсина. Ранее фонд возглавлял Игорь Понкратов.

Напомним, что фонд ОМС занимается деятельностью в области обязательного социального обеспечения. Организация была зарегистрирована в 1993 году.

Известно, что ранее и. о. директора фонда ОМС Виктория Чурсина возглавляла Медицинский информационно-аналитический центр Белгородской области. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», исполнять обязательности директора в Центре стала Татьяна Пинкус.

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#Алина Харина#Директор#ОМС#Фонд омс#Медицина#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский бизнес
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