В фонде ОМС Белгородской области сменился руководитель

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По данным системы Seldon.Basis, 14 марта в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Белгородской области сменился директор. Исполнять обязательности руководителя начала Виктория Чурсина. Ранее фонд возглавлял Игорь Понкратов.
Напомним, что фонд ОМС занимается деятельностью в области обязательного социального обеспечения. Организация была зарегистрирована в 1993 году.
Известно, что ранее и. о. директора фонда ОМС Виктория Чурсина возглавляла Медицинский информационно-аналитический центр Белгородской области. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», исполнять обязательности директора в Центре стала Татьяна Пинкус.