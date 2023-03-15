В Белгородской области за полдня обстреляли больше 10 населённых пунктов

В Грайворонском горокруге под огонь попали Безымено, Горьковский и Новостроевка-Вторая. В Шебекинском — посёлок Красное, хутор Красный, Новая Таволжанка, сам город Шебекино. В Валуйском горокруге обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Логачёвка. Также под огнём оказались Староселье в Краснояружском районе, хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе.