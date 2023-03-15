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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Белгородской области за полдня обстреляли больше 10 населённых пунктов

15 марта 2023, 12:40
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
15 марта под огонь попали сёла и город в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах, в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах. К 15:40 было известно как минимум о 12 обстрелянных населённых пунктах. Одними из последних информацию о прилёте получили жители Новой Таволжанки.
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Обстрел

В среду, 15 марта, ВСУ обстреляли как минимум 12 населённых пунктов Белгородской области.

В Грайворонском горокруге под огонь попали Безымено, Горьковский и Новостроевка-Вторая. В Шебекинском — посёлок Красное, хутор Красный, Новая Таволжанка, сам город Шебекино. В Валуйском горокруге обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Логачёвка. Также под огнём оказались Староселье в Краснояружском районе, хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новостроевка-Вторая в одном из домов выбило окна, посекло фасад и забор. Пострадавших нет. На месте оперативные службы.

В результате обстрела Шебекино повреждены частные дома, гаражный кооператив и автомобиль.

Минувшей ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В городе повреждены как минимум 21 частный дом, пять квартир в одном многоквартирном доме. Пострадала девушка.

Частный дом пострадал при обстреле Новостроевки-Второй в Белгородской области
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область
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