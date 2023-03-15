В Белгородской области за полдня обстреляли больше 10 населённых пунктов

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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В среду, 15 марта, ВСУ обстреляли как минимум 12 населённых пунктов Белгородской области.
В Грайворонском горокруге под огонь попали Безымено, Горьковский и Новостроевка-Вторая. В Шебекинском — посёлок Красное, хутор Красный, Новая Таволжанка, сам город Шебекино. В Валуйском горокруге обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Логачёвка. Также под огнём оказались Староселье в Краснояружском районе, хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новостроевка-Вторая в одном из домов выбило окна, посекло фасад и забор. Пострадавших нет. На месте оперативные службы.
В результате обстрела Шебекино повреждены частные дома, гаражный кооператив и автомобиль.
Минувшей ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В городе повреждены как минимум 21 частный дом, пять квартир в одном многоквартирном доме. Пострадала девушка.