Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Белгородской области учредили медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.
В документе поясняется, что медаль не является наградой Белгородской области. Ею будут награждать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в России и участвовавших в Курской битве. Медаль также намерены вручить строителям железнодорожной ветки Старый Оскол — Ржава.
Помимо этого, награду смогут получить по решению губернатора «иные лица и участники торжеств и мероприятий, посвящённых 80-летию Прохоровского сражения 12 июля 1943 года, внёсших особый вклад в прославление подвига народа в Курской битве».
Вручать медаль будут 12 июля 2023 года. Повторное награждение не предусмотрено. В комплект входят сама медаль, удостоверение и футляр. В постановлении прописано, что носить медаль положено на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград.
Дизайн медали уже разработали. Она будет изготовлена из серебристого материала и иметь форму круга диаметром 32 миллиметра.
Ранее стало известно, что к 80-летию Курской битвы откроют новый военно-исторический маршрут.