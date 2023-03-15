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В Белгородской области учредили медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения»

15 марта 2023, 14:08
Фото: 1MI
Медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» будут вручать ветеранам Великой Отечественной войны, участвовавшим в Курской битве, строителям ж/д ветки Старый Оскол — Ржава, говорится в постановлении губернатора Белгородской области.

В Белгородской области учредили медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

В документе поясняется, что медаль не является наградой Белгородской области. Ею будут награждать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в России и участвовавших в Курской битве. Медаль также намерены вручить строителям железнодорожной ветки Старый Оскол — Ржава.

Помимо этого, награду смогут получить по решению губернатора «иные лица и участники торжеств и мероприятий, посвящённых 80-летию Прохоровского сражения 12 июля 1943 года, внёсших особый вклад в прославление подвига народа в Курской битве».

Вручать медаль будут 12 июля 2023 года. Повторное награждение не предусмотрено. В комплект входят сама медаль, удостоверение и футляр. В постановлении прописано, что носить медаль положено на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград.

Дизайн медали уже разработали. Она будет изготовлена из серебристого материала и иметь форму круга диаметром 32 миллиметра.

Ранее стало известно, что к 80-летию Курской битвы откроют новый военно-исторический маршрут.

Фото: из постановления губернатора Белгородской области
К 80-летию Курской битвы в двух регионах откроют новый военно-исторический маршрут
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#Ольга Аксёнова#Медаль#Прохоровское сражение#Награждение#12 июля#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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