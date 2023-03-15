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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

В Белгороде в текущем ремонте нуждаются 40 памятников. На это выделили 5 млн рублей

15 марта 2023, 11:38
Фото: 1MI
Всего в 2023 году капитально отремонтируют два объекта. Подробнее рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию Сергей Андреев.

По словам Сергея Андреева, на территории Белгорода расположено 87 памятников, которые относятся к собственности городского округа. Это бюсты, памятники, памятные знаки и скульптурные композиции. Из них 41 памятник связан с событиями ВОВ. Из общего числа памятников воинской славы 16 относятся к категории объектов культурного наследия, то есть, обладают исторической, художественной, научной и мемориальной ценностью и имеют особое значение для истории, культуры как Белгорода, области, так и для России в целом.

Объекты культурного наследия включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и охраняются государством.
Сергей Андреев

Андреев добавил, что в рамках мониторинга технического состояния памятников, относящихся к городской собственности, администрация Белгорода дважды в год осуществляет комиссионное обследование технического состояния объектов. Итоги передаются в Белгорблагоустройство, которое осуществляет техническое содержание, текущие и косметические ремонты.

В 2023 году по результатам обследования установлено, что в капремонте нуждаются два объекта:

  • памятник генералу армии И. Р. Апанасенко;
  • братская могила советских воинов, расположенная на ул. Широкая, 1.

Капремонт братской могилы произведут до 9 мая. Там будет выполнена переоблицовка мемориальной композиции плитами из натурального камня, замена мемориальных досок, очистка и реставрация самой композиции.

Всего в текущем ремонте нуждаются 40 памятников в областном центре. Андреев добавил, что в конце прошлого года (впервые за три года) был принято решение о выделении средств Белгорблагоустройству на текущий ремонт памятников и памятных знаков.

На текущий ремонт, благоустройство и озеленение объектов, посвящённых героям Великой Отечественной войны, планируется потратить 3 млн рублей. Оставшиеся средства в размере 2 млн рублей будут направлены на ремонт и благоустройство остальных памятников, относящихся к собственности Белгорода.
Сергей Андреев

Завершить текущий ремонт памятников, бюстов, памятных знаков, скульптурных композиций, посвящённых защитникам Отечества, планируется до 1 мая. Затем до 8 мая планируется провести мероприятия по озеленению прилегающих территорий, цветочному оформлению клумб и мойке памятников.

Оставшиеся объекты планируют отремонтировать ко Дню города (5 августа).

 

 

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