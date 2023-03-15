В Белгороде в текущем ремонте нуждаются 40 памятников. На это выделили 5 млн рублей

По словам Сергея Андреева, на территории Белгорода расположено 87 памятников, которые относятся к собственности городского округа. Это бюсты, памятники, памятные знаки и скульптурные композиции. Из них 41 памятник связан с событиями ВОВ. Из общего числа памятников воинской славы 16 относятся к категории объектов культурного наследия, то есть, обладают исторической, художественной, научной и мемориальной ценностью и имеют особое значение для истории, культуры как Белгорода, области, так и для России в целом.