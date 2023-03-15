В Белгороде и Белгородском районе снова было громко

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Снова было громко над Белгородом и Белгородским районом. Характерные звуки белгородцы услышали после 11:00. По предварительной информации, они связаны с работой российских военных.
Как минимум четыре обстрела зафиксировали в регионе 15 марта. Под огонь попали хутор Лозовая Рудка Борисовского района и хутор Красный в Шебекинском горокруге. До этого ВСУ обстреляли Безымено Грайворонского округа и Староселье Краснояружского района.
Неспокойно в Белгороде и районе с начала недели. Минувшей ночью ПВО сбила три украинские ракеты. Повреждения получили несколько зданий и автомобилей. 14 марта днём в Белгородском районе сбили беспилотник. Пострадавших нет. Повреждения получил только гараж частного жилого дома.
Другие населённые пункты Белгородской области вчера также оказались под огнём.