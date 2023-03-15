В Белгороде и Белгородском районе снова было громко

Неспокойно в Белгороде и районе с начала недели. Минувшей ночью ПВО сбила три украинские ракеты. Повреждения получили несколько зданий и автомобилей. 14 марта днём в Белгородском районе сбили беспилотник. Пострадавших нет. Повреждения получил только гараж частного жилого дома.