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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В Белгороде и Белгородском районе снова было громко

15 марта 2023, 08:42
Фото: Bel.ru

Громкие звуки раздались над Белгородом

Белгородцы в очередной раз услышали громкие звуки, раздающиеся над городом и его окрестностями. По нашим данным, они связаны с работой ВС РФ.

Снова было громко над Белгородом и Белгородским районом. Характерные звуки белгородцы услышали после 11:00. По предварительной информации, они связаны с работой российских военных.

Как минимум четыре обстрела зафиксировали в регионе 15 марта. Под огонь попали хутор Лозовая Рудка Борисовского района и хутор Красный в Шебекинском горокруге. До этого ВСУ обстреляли Безымено Грайворонского округа и Староселье Краснояружского района.

Неспокойно в Белгороде и районе с начала недели. Минувшей ночью ПВО сбила три украинские ракеты. Повреждения получили несколько зданий и автомобилей. 14 марта днём в Белгородском районе сбили беспилотник. Пострадавших нет. Повреждения получил только гараж частного жилого дома.

Другие населённые пункты Белгородской области вчера также оказались под огнём.

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты
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