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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Устроившего свалку рядом с рынком в Белгороде нашли по контактам из мусора

15 марта 2023, 12:06
Фото: управление экоохотнадзора по Белгородской области

Рядом с рынком «Семейный» в Белгороде обнаружили незаконную свалку

Сотрудники экоохотнадзора выявили несанкционированную свалку в овраге недалеко от рынка «Семейный», сообщили в ведомстве. Там складировали пластиковые бутылки от напитков. Контакты на таре помогли найти виновного.
Сюжет
Мусор

В овраге недалеко от рынка «Семейный» в Белгороде сотрудники экоохотнадзора обнаружили несанкционированную свалку, в которой оказалась пластиковая тара из-под напитков.

На бутылках были контактные данные, которые помогли установить владельца отходов. Виновный в организации свалки привлечён к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ (Загрязнение и (или) засорение окружающей среды).

Владельца оштрафовали на 10 тыс. рублей. Его обязали убрать отходы в установленное место. 

Это не первый раз, когда организатора несанкционированной свалки находят по контактам из мусора. Ранее белгородца нашли по копии паспорта, которая оказалась вместе с отходами.

Устроившего свалку белгородца нашли по выброшенной копии паспорта
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#Ольга Аксёнова#Свалка#Рынок#Экоохотнадзор#Мусор#Штраф#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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