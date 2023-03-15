Устроившего свалку рядом с рынком в Белгороде нашли по контактам из мусора

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В овраге недалеко от рынка «Семейный» в Белгороде сотрудники экоохотнадзора обнаружили несанкционированную свалку, в которой оказалась пластиковая тара из-под напитков.
На бутылках были контактные данные, которые помогли установить владельца отходов. Виновный в организации свалки привлечён к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ (Загрязнение и (или) засорение окружающей среды).
Владельца оштрафовали на 10 тыс. рублей. Его обязали убрать отходы в установленное место.
Это не первый раз, когда организатора несанкционированной свалки находят по контактам из мусора. Ранее белгородца нашли по копии паспорта, которая оказалась вместе с отходами.