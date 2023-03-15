Три ночи подряд над Белгородом было громко

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Бахи над областным центром и районом не утихают уже трое суток — в частности, слышно работу ПВО ночью. Владимир Перцев рассказал, что в ночь на 15 марта, помимо известных Таврово и Стрелецкого, несколько домов ещё пострадали в Дубовом. Были повреждения и в Белгороде.
Третью ночь над Белгородским районом и Белгородом громко. Сегодня ночью сбито три ракеты. Выявлены повреждения нескольких домов в Таврово, Стрелецком и Дубовом. Пострадало несколько автомобилей.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
На момент прямого эфира главы, около 13:30 15 марта, осмотр территории до сих пор продолжался после ночной работы ПВО. Владимир Перцев в очередной раз попросил белгородцев обратиться в администрацию, если они обнаружат повреждения. В администрации муниципалитетов работает комиссия, всё фиксируется.
Напомним, только сегодня по данным РСЧС было минимум 15 обстрелов в шести муниципалитетах. Жители 14 населённых пунктов получили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.