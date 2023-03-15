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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Три ночи подряд над Белгородом было громко

15 марта 2023, 16:49
Фото: соцсети Владимира Перцева
Вновь регион начали активно атаковать со стороны Украины. Только сегодня по данным РСЧС было 15 обстрелов в шести муниципалитетах. Глава Белгородского района отметил, что третью ночь на его территории и в областном центре — громко.
Сюжет
СВО

Бахи над областным центром и районом не утихают уже трое суток — в частности, слышно работу ПВО ночью. Владимир Перцев рассказал, что в ночь на 15 марта, помимо известных Таврово и Стрелецкого, несколько домов ещё пострадали в Дубовом. Были повреждения и в Белгороде.

Третью ночь над Белгородским районом и Белгородом громко. Сегодня ночью сбито три ракеты. Выявлены повреждения нескольких домов в Таврово, Стрелецком и Дубовом. Пострадало несколько автомобилей.

Владимир Перцев, глава Белгородского района

На момент прямого эфира главы, около 13:30 15 марта, осмотр территории до сих пор продолжался после ночной работы ПВО. Владимир Перцев в очередной раз попросил белгородцев обратиться в администрацию, если они обнаружат повреждения. В администрации муниципалитетов работает комиссия, всё фиксируется.

Напомним, только сегодня по данным РСЧС было минимум 15 обстрелов в шести муниципалитетах. Жители 14 населённых пунктов получили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.




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#Артем Черненко#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Разрушения#Работа ПВО#СВО#Белгородский район#Белгород#Владимир перцев
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