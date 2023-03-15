Три ночи подряд над Белгородом было громко

Бахи над областным центром и районом не утихают уже трое суток — в частности, слышно работу ПВО ночью. Владимир Перцев рассказал, что в ночь на 15 марта, помимо известных Таврово и Стрелецкого, несколько домов ещё пострадали в Дубовом. Были повреждения и в Белгороде.