Танк, затонувший в Белгородской области 80 лет назад, достанут из воды летом

Сергей Крикуненко живет в посёлке с 1978 года. Вместе с другими неравнодушными земляками пытается вытащить легендарный танк на сушу. С чернянцами «в танковом деле» и старооскольцы. Один из них обратился к руководителю региона с просьбой помочь вытащить тяжелую технику. Инициативная группа показала заместителю губернатора по строительству Владимиру Базарову, который приехал на встречу по поручению губернатора, место, где танк утонул. Чиновник осмотрел территорию, пообщался с жителями и озвучил сроки и порядок дальнейших действий.