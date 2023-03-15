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Updated Сегодня, 09:27

Танк, затонувший в Белгородской области 80 лет назад, достанут из воды летом

15 марта 2023, 09:25
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
танк затонул в водоёме в Белгородской области
Освободить тяжелую технику из плена ила и воды в Чернянском районе поможет правительство Белгородской области. Танк затонул в 1943 году, когда воинский эшелон своим ходом шёл в сторону Курска от железнодорожной станции в Чернянке.

На окраине поселка Красный Остров Чернянского района Т-34 провалился под лёд.  Весной 80 лет назад  река Оскол широко разливалась в мартовское половодье. Экипаж танка не заметил полынью и ушел под воду. Солдаты спаслись, а тяжелую технику достать у них не получилось. Красноармейцы тогда ночевали в домах  местных жителей, которые и передали нынешнему поколению информацию о событиях тех лет.

«Один из очевидцев был ребенком в 43-м году. Он вспоминал потом, как уже в послевоенные годы они мальчишками ныряли с башни танка в пруд», - передал  историю своего земляка житель поселка Сергей Крикуненко.

Сергей Крикуненко живет в посёлке с 1978 года. Вместе с другими неравнодушными земляками пытается вытащить легендарный танк на сушу. С чернянцами «в танковом деле» и старооскольцы. Один из них  обратился к руководителю региона с просьбой  помочь вытащить тяжелую технику. Инициативная группа показала заместителю губернатора по строительству Владимиру Базарову, который приехал на встречу по поручению губернатора, место, где танк утонул. Чиновник осмотрел территорию, пообщался с жителями и озвучил сроки и порядок дальнейших действий. 

«На прямую линию руководителя Белгородского региона обратился староосколец Юрий Алексеевич. Губернатор дал мне поручение напрямую заняться вопросом содействия по подъёму танка из водоема.  Важно точно определиться, где он  находится. Нужно поставить земснаряд, чтобы очистить от ила, а дальше - заняться решением технических вопросов. Начнем после майских праздников. Сам танк достанем летом, скорее всего»,-  рассказал Владимир Базаров.

11 лет назад Т-34 пытались вытащить из воды, но не удалось. Экскаваторы увязали в воде и иле. Работы начнут через пару недель. А летом планируют достать технику и установить на постамент в окрестностях Чернянки.

«Мы думаем, что танк ушёл под воду до пяти метров. Утопать в иле дальше ему не даст меловая плита, которая здесь есть. Вот он и завис. В 2012 году приезжали водолазы, все обследовали и подтвердили, что тут есть танк»,- рассказал председатель старооскольской организации ветеранов воинов-танкистов Алексей Жилков.

танк затонул в водоёметанк затонул в водоёме
танк затонул в водоёметанк затонул в водоёме
танк затонул в водоёметанк затонул в водоёме
танк затонул в водоёметанк затонул в водоёме
танк затонул в водоёметанк затонул в водоёме
танк затонул в водоёметанк затонул в водоёме
танк затонул в водоёметанк затонул в водоёме
танк затонул в водоёметанк затонул в водоёме
танк затонул в водоёме
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
В Белгородской области попробуют вытащить затонувший во время ВОВ танк Т-34
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#Татьяна Панарина#Утонувший танк#Общество#Чернянский район#Белгородская область#Владимир Базаров
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