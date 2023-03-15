Спасшего детей при вылазке ДРГ в Брянскую область мальчика Федю выписали из больницы

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Мальчика Федю из Брянской области, который получил ранение во время атаки украинских диверсантов, выписали из больницы. Юному Фёдору провели сложную операцию, однако лечение уже позади.
Как пишет издание, ещё несколько дней назад Федю вместе с губернатором Александром Богомазом заметили в магазине. Чиновник выбирал для школьника одежду. Теперь Федя вернётся в новый дом. Его за свои средства приобрёл глава региона.
Теперь всё позади: уже сегодня Федя с мамой переступят порог нового дома, где начнётся новая жизнь, подчеркнул Богомаз. Тем не менее ребёнку ещё предстоит восстановление после операции.
Напомним, школьник спас двоих детей во время атаки диверсантов. Он вытащил двух маленьких девочек из машины, поэтому им удалось выжить.