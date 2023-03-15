С белгородского спиртового завода через суд пытаются взыскать 54 млн рублей

Согласно картотеке дел, индивидуальный предприниматель Оксана Васильева обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Новопесчанское». Она потребовала взыскать 54 млн рублей основного долга по договорам поставки, неустойку, расходы по уплате госпошлины (200 тысяч рублей) и расходы, понесённые на оплату услуг представителя (14 тысяч рублей).