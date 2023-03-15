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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

С белгородского спиртового завода через суд пытаются взыскать 54 млн рублей

15 марта 2023, 11:46
Фото: 1MI
Речь идёт о компании «Новопесчанское». С предприятия через суд хотят взыскать долг по договорам поставки. Иск приняли к рассмотрению.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, индивидуальный предприниматель Оксана Васильева обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Новопесчанское». Она потребовала взыскать 54 млн рублей основного долга по договорам поставки, неустойку, расходы по уплате госпошлины (200 тысяч рублей) и расходы, понесённые на оплату услуг представителя (14 тысяч рублей).

Суд иск принял. Предварительное судебное заседание пройдёт 18 апреля.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Новопесчанское» зарегистрировано в Старооскольском горокруге с 2012 года. Предприятие занимается производством пищевого спирта. Руководитель — Сергей Ханин. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 345 тысяч рублей. 

В собственности у АО «Новопесчанское» здание в селе Песчанка, в котором находится Песчанский спиртовой завод.

Суд решил взыскать с трейдера «Агро-Белогорья» порядка 8 млн взятых в кредит рублей
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