С белгородского спиртового завода через суд пытаются взыскать 54 млн рублей

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Согласно картотеке дел, индивидуальный предприниматель Оксана Васильева обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Новопесчанское». Она потребовала взыскать 54 млн рублей основного долга по договорам поставки, неустойку, расходы по уплате госпошлины (200 тысяч рублей) и расходы, понесённые на оплату услуг представителя (14 тысяч рублей).
Суд иск принял. Предварительное судебное заседание пройдёт 18 апреля.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Новопесчанское» зарегистрировано в Старооскольском горокруге с 2012 года. Предприятие занимается производством пищевого спирта. Руководитель — Сергей Ханин. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 345 тысяч рублей.
В собственности у АО «Новопесчанское» здание в селе Песчанка, в котором находится Песчанский спиртовой завод.