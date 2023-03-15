Ремонт стен и потолка: как преобразят подземный переход на «Соколе» в Белгороде

По словам Голикова, на подземном переходе на «Соколе» необходимо выполнить ремонт отделочных материалов стеновых покрытий, потолка, напольных покрытий, парапетных ограждений и системы освещения. Также в ремонте нуждается тротуарное мощение пешеходных связей, примыкающих к подземному пешеходному переходу.