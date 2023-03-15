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Ремонт стен и потолка: как преобразят подземный переход на «Соколе» в Белгороде

15 марта 2023, 07:35
Фото: 1MI

Подземный переход на "Соколе" в Белгороде ждёт ремонта

В областном центре планируют преобразить ряд подземных пешеходных переходов. Заместитель главы администрации города по строительству Василий Голиков показал, как преобразится подземка на «Соколе».

По словам Голикова, на подземном переходе на «Соколе» необходимо выполнить ремонт отделочных материалов стеновых покрытий, потолка, напольных покрытий, парапетных ограждений и системы освещения. Также в ремонте нуждается тротуарное мощение пешеходных связей, примыкающих к подземному пешеходному переходу.

В настоящее время эскизный проект ремонта разработан. По данному объекту требуется разработка проектно-сметной документации и проведение госэкпертизы.
Василий Голиков

Как будет выглядеть объект, представлено на слайде:

проект ремонта подземного перехода на "Соколе"
Фото: Из трансляции мэрии Белгорода

Также Голиков рассказал, как хотят изменить подземки на «Родине» и «Стадионе».

На месте подземки на Магистральной в Белгороде может появиться наземный переход
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#Кристина Семенчук#Подземный переход#Ремонт#Сокол#Город#Новости Белгорода#Белгород#Василий Голиков
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