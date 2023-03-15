Ремонт стен и потолка: как преобразят подземный переход на «Соколе» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
По словам Голикова, на подземном переходе на «Соколе» необходимо выполнить ремонт отделочных материалов стеновых покрытий, потолка, напольных покрытий, парапетных ограждений и системы освещения. Также в ремонте нуждается тротуарное мощение пешеходных связей, примыкающих к подземному пешеходному переходу.
В настоящее время эскизный проект ремонта разработан. По данному объекту требуется разработка проектно-сметной документации и проведение госэкпертизы.
Василий Голиков
Как будет выглядеть объект, представлено на слайде: