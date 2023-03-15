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Published Сегодня, 07:14

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Раненную при обстреле Белгородского района женщину перевезли в Москву

15 марта 2023, 07:14
Фото: 1MI
Жительница Белгородской области, получившая открытую черепно-мозговую травму, доставлена в больницу Москвы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети. Ранение женщина получила в результате обстрела 13 марта.
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Обстрел

Женщину, пострадавшую в результате обстрела 13 марта, доставили в больницу Москвы. Столичные врачи окажут ей всю необходимую медицинскую помощь.

Белгородка получила открытую черепно-мозговую травму в ходе обстрела Белгородского района со стороны Украины. В тот день, 13 марта, ПВО сбила четыре ракеты.

Белгородку прооперировали и отправили в реанимацию. Однако состояние пострадавшей не улучшилось, в связи с чем приняли решение направить её в Москву для дальнейшего лечения.

Как ранее рассказали журналисты ГТРК «Белгород», во время прилёта женщина находилась на улице и провожала мужа на работу. Сам мужчина не пострадал.

Пострадавшую при обстреле Белгородского района женщину могут перевести в Москву
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