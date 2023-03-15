Раненную при обстреле Белгородского района женщину перевезли в Москву

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Женщину, пострадавшую в результате обстрела 13 марта, доставили в больницу Москвы. Столичные врачи окажут ей всю необходимую медицинскую помощь.
Белгородка получила открытую черепно-мозговую травму в ходе обстрела Белгородского района со стороны Украины. В тот день, 13 марта, ПВО сбила четыре ракеты.
Белгородку прооперировали и отправили в реанимацию. Однако состояние пострадавшей не улучшилось, в связи с чем приняли решение направить её в Москву для дальнейшего лечения.
Как ранее рассказали журналисты ГТРК «Белгород», во время прилёта женщина находилась на улице и провожала мужа на работу. Сам мужчина не пострадал.