При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадала девушка

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Обломки сбитых ракет упали на жилые дома.
Повреждения получили 11 частных домов, четыре квартиры и четыре машины. Жертв нет. Лёгкое ранение получила девушка. Её посекло осколками стекла, но белгородка от госпитализации отказалась. Жизни девушки ничего не угрожает.
В среду, 15 марта, пройдёт повторный подомовой обход. К восстановительным работам должны приступить сегодня.
В результате ночной работы ПВО сбиты три ракеты. В Белгороде повреждения получили девять частных домовладений и четыре квартиры, два автомобиля.