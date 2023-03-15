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Published Сегодня, 06:31

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При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадала девушка

15 марта 2023, 06:31
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Ранение лёгкое, от госпитализации она отказалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего в Белгороде и Белгородском районе при обстреле пострадали 11 частных домов, четыре квартиры и четыре машины.
Сюжет
Пво

Минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Обломки сбитых ракет упали на жилые дома.

Повреждения получили 11 частных домов, четыре квартиры и четыре машины. Жертв нет. Лёгкое ранение получила девушка. Её посекло осколками стекла, но белгородка от госпитализации отказалась. Жизни девушки ничего не угрожает.

В среду, 15 марта, пройдёт повторный подомовой обход. К восстановительным работам должны приступить сегодня.

В результате ночной работы ПВО сбиты три ракеты. В Белгороде повреждения получили девять частных домовладений и четыре квартиры, два автомобиля.

Дома и квартиры в Белгороде повреждены после ракетного обстрела
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