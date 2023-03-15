Преимущества и недостатки жизни в Старом городе Белгорода

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
По данным сайта «Культурный регион», на месте микрорайона Старый город в начале XVII века была возведена очередная крепость после того, как польско-литовские войска сожгли форпост на белой горе. Однако деревянные укрепления крепости вскоре пришли в негодность из-за ежегодных весенних паводков.
В 1650-м Белгород ещё раз «переехал», а эта часть города осталась «старой». До осени 1964 года поселение было частью Белгородского района. 3 октября Старый город вошёл в городскую черту Белгорода вместе с Кашарами, Покровкой, Гринёвкой и частями сёл Пушкарное и Красное.
Отметим, что Старый город расположен на левом берегу Северского Донца.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», из центра города в Старый город можно добраться на общественном транспорте за 30-40 минут. В микрорайон ходит 8 автобусов общественного транспорта.
Напомним, что в 2021 году был рассмотрен проект строительства автомобильной дороги, которая должна связать центр Белгорода со Старым городом. Четырёхполосная магистраль между улицами Корочанская и Октябрьская, путепроводами и множеством съездов должна была пересечь не только реку, но и ж/д ветку на территории станции Белгород. По проекту под снос подпадало более 70 объектов — домовладений и коммерческих строений. Строительством дороги через частный сектор местные жители были недовольны.
В микрорайоне располагается средняя общеобразовательная школа №24, которая открылась в 2016 году. Также в микрорайоне расположена школа №18. Кроме того, на территории Старого города находится два детских сада.
Что касается больниц, то ближайшая от микрорайона находится возле белгородского ж/д вокзала, примерно в 5 км.
В микрорайоне также находится усадьба княгини Волковой, которая была построена в 1874 году. Известно, что до 2017 года в здании размещалась средняя школа. Сейчас в здании располагается филиал Детской музыкальной школы № 3, библиотека-филиал № 13 Центральной библиотечной системы Белгорода. В 2021 году сообщалось, что усадьбу отремонтируют. Также в микрорайоне планировалось построить детский сад на 250 мест.
В микрорайоне сосредоточено достаточное количество продуктовых магазинов и аптек. Ближе к Новосадовому также расположен семейный центр отдыха и фитнеса.
Район находится неподалёку от железной дороги и района Крейды, где расположено большое количество промышленных предприятий. Помимо этого, вблизи района находится река Северский Донец.
В районе на продажу выставлено небольшое количество квартир. В основном это вторичное жильё. К примеру, двухкомнатная квартира в одноэтажном доме на четыре хозяина выставлена за 1,4 млн рублей.
Однокомнатная квартира за 2,7 млн рублей продаётся в четырёхэтажном доме. В среднем цены на квартиры в районе варьируются от 1,5 млн до 3 млн рублей.
Также мы нашли объявление о продаже дома площадью 135 кв. м. за 5,7 млн рублей.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру также рассказала о преимуществах жизни на Харгоре, а также проанализировали условия жизни на Крейде и Спутнике. Помимо этого, мы рассказали о плюсах и минусах жизни в микрорайоне Савино и в районе Новая жизнь. К примеру, в Савино практически нет общественных пространств: парков, мест для отдыха, торговых центров, по соседству с районом находится старое кладбище, а в Новой жизни есть детские и спортивные площадки, а также уличный кинотеатр.