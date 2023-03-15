Преимущества и недостатки жизни в Старом городе Белгорода

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру также рассказала о преимуществах жизни на Харгоре, а также проанализировали условия жизни на Крейде и Спутнике. Помимо этого, мы рассказали о плюсах и минусах жизни в микрорайоне Савино и в районе Новая жизнь. К примеру, в Савино практически нет общественных пространств: парков, мест для отдыха, торговых центров, по соседству с районом находится старое кладбище, а в Новой жизни есть детские и спортивные площадки, а также уличный кинотеатр.