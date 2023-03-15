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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Преимущества и недостатки жизни в Старом городе Белгорода

15 марта 2023, 07:49
Фото: 1MI
Редакция Бел.Ру продолжает рассказывать о плюсах и минусах проживания в различных районах города. Следующий в списке — Старый город. Насколько он удобен для постоянного проживания — читайте в нашем материале.

По данным сайта «Культурный регион», на месте микрорайона Старый город в начале XVII века была возведена очередная крепость после того, как польско-литовские войска сожгли форпост на белой горе. Однако деревянные укрепления крепости вскоре пришли в негодность из-за ежегодных весенних паводков.

В 1650-м Белгород ещё раз «переехал», а эта часть города осталась «старой». До осени 1964 года поселение было частью Белгородского района. 3 октября Старый город вошёл в городскую черту Белгорода вместе с Кашарами, Покровкой, Гринёвкой и частями сёл Пушкарное и Красное.

Отметим, что Старый город расположен на левом берегу Северского Донца.

Транспортная доступность

По данным сервиса «Яндекс.Карты», из центра города в Старый город можно добраться на общественном транспорте за 30-40 минут. В микрорайон ходит 8 автобусов общественного транспорта.

  • № 9 Универмаг Белгород → Засечная
  • №104 Завод Энергомаш (ул. Котлозаводская) → Новосадовый
  • №104а Ж/д вокзал (Вокзальная площадь) → Мелихово
  • №104н Завод Энергомаш (ул. Котлозаводская) → Новосадовый 16/1
  • №114 Завод Энергомаш (ул. Котлозаводская) → Мясоедово (конечная)
  • №114д Завод Энергомаш (ул. Котлозаводская) → Мясоедово (конечная)
  • №204 Завод Энергомаш (ул. Котлозаводская) → Заячье
  • №227 Завод Энергомаш (ул. Котлозаводская) → Шоссейная
Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что в 2021 году был рассмотрен проект строительства автомобильной дороги, которая должна связать центр Белгорода со Старым городом. Четырёхполосная магистраль между улицами Корочанская и Октябрьская, путепроводами и множеством съездов должна была пересечь не только реку, но и ж/д ветку на территории станции Белгород. По проекту под снос подпадало более 70 объектов — домовладений и коммерческих строений. Строительством дороги через частный сектор местные жители были недовольны.

Белгородцы недовольны строительством дороги через частный сектор
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Инфраструктура

В микрорайоне располагается средняя общеобразовательная школа №24, которая открылась в 2016 году. Также в микрорайоне расположена школа №18. Кроме того, на территории Старого города находится два детских сада.

Что касается больниц, то ближайшая от микрорайона находится возле белгородского ж/д вокзала, примерно в 5 км.

В микрорайоне также находится усадьба княгини Волковой, которая была построена в 1874 году. Известно, что до 2017 года в здании размещалась средняя школа. Сейчас в здании располагается филиал Детской музыкальной школы № 3, библиотека-филиал № 13 Центральной библиотечной системы Белгорода. В 2021 году сообщалось, что усадьбу отремонтируют. Также в микрорайоне планировалось построить детский сад на 250 мест.

В микрорайоне сосредоточено достаточное количество продуктовых магазинов и аптек. Ближе к Новосадовому также расположен семейный центр отдыха и фитнеса.

Экология

Район находится неподалёку от железной дороги и района Крейды, где расположено большое количество промышленных предприятий. Помимо этого, вблизи района находится река Северский Донец.

Недвижимость

В районе на продажу выставлено небольшое количество квартир. В основном это вторичное жильё. К примеру, двухкомнатная квартира в одноэтажном доме на четыре хозяина выставлена за 1,4 млн рублей.

Однокомнатная квартира за 2,7 млн рублей продаётся в четырёхэтажном доме. В среднем цены на квартиры в районе варьируются от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Также мы нашли объявление о продаже дома площадью 135 кв. м. за 5,7 млн рублей.

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру также рассказала о преимуществах жизни на Харгоре, а также проанализировали условия жизни на Крейде и Спутнике. Помимо этого, мы рассказали о плюсах и минусах жизни в микрорайоне Савино и в районе Новая жизнь. К примеру, в Савино практически нет общественных пространств: парков, мест для отдыха, торговых центров, по соседству с районом находится старое кладбище, а в Новой жизни есть детские и спортивные площадки, а также уличный кинотеатр.

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#Алина Харина#Инфраструктура#Старый город#Квартиры#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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