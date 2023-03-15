После громких звуков в разных частях Белгорода нашли обломки сбитых ракет

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Ночью над Белгородом и районом сработала система ПВО и сбила три украинские ракеты. Жители находят обломки в разных частях города.
По данным Telegram-канала «Белгородские подробности», в одном из районов упал довольно крупный осколок. Источник публикует видео с находкой.
Фотографии других осколков — крупных и мелких — появляются в Сети до сих пор.
Напомним, после громких звуков ночью повреждения зафиксировали в нескольких домах. В Белгороде пострадали девять частных домовладений и четыре квартиры: разбиты окна, посечены крыши. Также повреждения получили два автомобиля.
В Белгородском районе пострадали два жилых дома, гараж и две машины.