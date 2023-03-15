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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

После громких звуков в разных частях Белгорода нашли обломки сбитых ракет

15 марта 2023, 07:03
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Ночью над Белгородом и районом сработала система ПВО и сбила три ракеты. Фото с обломками публикуют местные Telegram-каналы.
Сюжет
Обстрел

Ночью над Белгородом и районом сработала система ПВО и сбила три украинские ракеты. Жители находят обломки в разных частях города.

По данным Telegram-канала «Белгородские подробности», в одном из районов упал довольно крупный осколок. Источник публикует видео с находкой.

Видео: Telegram-канал «БелГородские подробности»

Фотографии других осколков — крупных и мелких — появляются в Сети до сих пор.

Фото: Telegram-канал «БелПлюс»

Напомним, после громких звуков ночью повреждения зафиксировали в нескольких домах. В Белгороде пострадали девять частных домовладений и четыре квартиры: разбиты окна, посечены крыши. Также повреждения получили два автомобиля.

В Белгородском районе пострадали два жилых дома, гараж и две машины.

Дома и квартиры в Белгороде повреждены после ракетного обстрела
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