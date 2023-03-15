После громких звуков в Белгороде зафиксировали повреждения в нескольких домах

Posted Вчера, 21:57
Published Вчера, 21:57
Modified Вчера, 21:59
Updated Вчера, 21:59
Белгородцев испугала череда громких звуков ночью 14 марта. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом.
Чуть позже мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях о зафиксированных повреждениях в нескольких частных и многоквартирном домах.
Самое главное на этот час - информации о пострадавших нет. В основном повреждены оконные стекла, посечены крыши, есть повреждения автомобилей.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
В настоящий момент специалисты осматривают территорию и обходят каждый дом. На месте происшествия развёрнут оперштаб, чтобы белгородцы смогли быстро получить ответы на интересующие их вопросы.
Жильцам повреждённых домов предложили на время разместиться в гостинице.