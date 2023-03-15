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Posted Вчера, 21:57

Published Вчера, 21:57

Modified Вчера, 21:59

Updated Вчера, 21:59

После громких звуков в Белгороде зафиксировали повреждения в нескольких домах

14 марта 2023, 21:57
Фото: Соцсети Валентина Демидова
Повреждения есть в нескольких частных и многоквартирном домах, сообщил мэр Валентин Демидов.

Белгородцев испугала череда громких звуков ночью 14 марта. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом.

Чуть позже мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях о зафиксированных повреждениях в нескольких частных и многоквартирном домах. 

Самое главное на этот час - информации о пострадавших нет. В основном повреждены оконные стекла, посечены крыши, есть повреждения автомобилей.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

В настоящий момент специалисты осматривают территорию и обходят каждый дом. На месте происшествия развёрнут оперштаб, чтобы белгородцы смогли быстро получить ответы на интересующие их вопросы.

Жильцам повреждённых домов предложили на время разместиться в гостинице.

Фото: Соцсети Валентина Демидова
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты
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#Александра Склярова#Повреждения#Повреждения домов и зданий после обстрела#Происшествия#Белгород#Валентин Демидов
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