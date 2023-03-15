Поезда из Белгорода в Крым вернутся в расписание с мая

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Со 2 мая из Белгорода до Крыма возобновится прямое железнодорожное сообщение. Курсировать напрямую до Черноморского побережья поезда будут с мая и до конца летнего периода. Билеты уже есть в продаже.
Первый поезд Белгород — Симферополь отправится в путь через Курск и Воронеж 2 мая. С 30 мая на маршрут выйдет поезд Белгород — Адлер, проезжающий через Валуйки и Старый Оскол.
С 1 июня откроется направление на Анапу, а со следующего дня — на Новороссийск. Оба поезда следуют через Старый Оскол и Воронеж.
Также сообщается о планах увеличить количество поездов, следующих из Белгорода до Кисловодска.