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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Поезда из Белгорода в Крым вернутся в расписание с мая

15 марта 2023, 11:16
Фото: 1MI
На летний период возобновится прямое железнодорожное сообщение из Белгорода до Черноморского побережья. Подробности сообщили в региональном минтрансе.

Со 2 мая из Белгорода до Крыма возобновится прямое железнодорожное сообщение. Курсировать напрямую до Черноморского побережья поезда будут с мая и до конца летнего периода. Билеты уже есть в продаже.

Первый поезд Белгород — Симферополь отправится в путь через Курск и Воронеж 2 мая. С 30 мая на маршрут выйдет поезд Белгород — Адлер, проезжающий через Валуйки и Старый Оскол.

С 1 июня откроется направление на Анапу, а со следующего дня — на Новороссийск. Оба поезда следуют через Старый Оскол и Воронеж.

Также сообщается о планах увеличить количество поездов, следующих из Белгорода до Кисловодска.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Краснодарский край#Поезд#Курорт#Лето#Черноморское побережье#Общество
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