Почти 600 населённых пунктов в Белгородской области подвержены угрозе лесных пожаров

В Белгороде в перечень включили пять улиц: Шишкина, Волчанскую, Сосновку, Зелёную Поляну и Песчаную. В Белгородском районе в список вошли более 30 пунктов в различных сёлах, в том числе приграничных. Всего в перечне оказались 599 пунктов.