Почти 600 населённых пунктов в Белгородской области подвержены угрозе лесных пожаров

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Правительство Белгородской области опубликовало перечень территорий, наиболее подверженных лесным пожарам. Речь о нескольких населённых пунктах, территориях детских лагерей, участках садоводства и огородничества.
В указанных местах установили пожароопасный период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды осенью или выпадения снега. Документ вступил в силу 13 марта.
В Белгороде в перечень включили пять улиц: Шишкина, Волчанскую, Сосновку, Зелёную Поляну и Песчаную. В Белгородском районе в список вошли более 30 пунктов в различных сёлах, в том числе приграничных. Всего в перечне оказались 599 пунктов.
Отдельно выделили дачные, садоводческие и огороднические некоммерческие объединения. По одному — в Алексеевском и Шебекинском горокругах, 12 — в Старооскольском округе.
Помимо этого, в список попали девять оздоровительных лагерей для детей в Белгороде, Чернянском районе, Старооскольском и Шебекинском городских округах.
Всего в Белгородской области насчитали 599 населённых пунктов, 14 садовых некоммерческих товариществ и девять детских оздоровительных лагерей, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров.