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Почти 600 населённых пунктов в Белгородской области подвержены угрозе лесных пожаров

15 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI
Список утвердило областное правительство. В документ вошли различные населённые пункты региона, территории детских лагерей, участки садоводства и огородничества.

Правительство Белгородской области опубликовало перечень территорий, наиболее подверженных лесным пожарам. Речь о нескольких населённых пунктах, территориях детских лагерей, участках садоводства и огородничества.

В указанных местах установили пожароопасный период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды осенью или выпадения снега. Документ вступил в силу 13 марта.

В Белгороде в перечень включили пять улиц: Шишкина, Волчанскую, Сосновку, Зелёную Поляну и Песчаную. В Белгородском районе в список вошли более 30 пунктов в различных сёлах, в том числе приграничных. Всего в перечне оказались 599 пунктов.

Отдельно выделили дачные, садоводческие и огороднические некоммерческие объединения. По одному — в Алексеевском и Шебекинском горокругах, 12 — в Старооскольском округе.

Помимо этого, в список попали девять оздоровительных лагерей для детей в Белгороде, Чернянском районе, Старооскольском и Шебекинском городских округах.

Всего в Белгородской области насчитали 599 населённых пунктов, 14 садовых некоммерческих товариществ и девять детских оздоровительных лагерей, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров.

Постановление правительства Белгородской области
Минприродопользования: в Белгородской области уже давно не фиксируются лесные пожары
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Лесные пожары#Постановление#Детский лагерь#Снт#Общество
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