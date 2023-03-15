Песков объяснил рассылку повесток в военкоматы в нескольких регионах

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает слухи о новой волне частичной мобилизации. Он объяснил, почему россиянам в ряде регионов приносят повестки по месту жительства или работы.
Со слов Пескова, это обычная практика, все данные надо уточнить, ведётся постоянная работа. Он также уточнил, что в Кремле не обсуждается вопрос о возможности начала новой волны частичной мобилизации.
Накануне вручение повесток мужчинам анонсировали в Воронежской области. В местном правительстве подчеркнули, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учёта в военкоматах. Такие же мероприятия проводят в Пензенской области.
В правительстве Липецкой области сообщили, что военкоматы переходят на новый формат работы с данными. Рассылка проводится планово и необходима для уточнения данных, заявили власти региона.