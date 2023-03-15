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Песков объяснил рассылку повесток в военкоматы в нескольких регионах

15 марта 2023, 11:50
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему россияне получают повестки в военкоматы, сообщают «Народные новости». Связано это с актуализацией данных. Песков заверил, что в Кремле не обсуждают вопрос второй волны мобилизации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает слухи о новой волне частичной мобилизации. Он объяснил, почему россиянам в ряде регионов приносят повестки по месту жительства или работы.

Со слов Пескова, это обычная практика, все данные надо уточнить, ведётся постоянная работа. Он также уточнил, что в Кремле не обсуждается вопрос о возможности начала новой волны частичной мобилизации.

Накануне вручение повесток мужчинам анонсировали в Воронежской области. В местном правительстве подчеркнули, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учёта в военкоматах. Такие же мероприятия проводят в Пензенской области.

В правительстве Липецкой области сообщили, что военкоматы переходят на новый формат работы с данными. Рассылка проводится планово и необходима для уточнения данных, заявили власти региона.

В соседнем с Белгородской областью регионе анонсировали вручение повесток в военкомат
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#Наталья Корявых#Частичная мобилизация#Воронежская область#Липецкая область#Пензенская область#Дмитрий Песков#Общество#Повестки#Военкомат
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