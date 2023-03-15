Памятник генералу Апанасенко около вокзала в Белгороде отремонтируют в 2024 году

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Как отметил Андреев, в текущем году планируется разработать проект на капремонт памятника генералу армии И. Р. Апанасенко с последующим прохождением историко-культурной экспертизы и реализацией проекта в 2024 году.
Памятник был установлен на привокзальной площади города в 1949 году. За прошедшие 74 года ни разу не подвергался капремонту.
Этот объект культурного наследия до последнего момента являлся объектом федеральной собственности. И вопросы проведения текущего и капитального ремонта относились к полномочиям федерального ведомства. В конце 2021 года данный объект в одностороннем порядке был передан в муниципальную собственность, и сейчас администрация города предпринимает шаги, направленные на восстановление памятника.
Сергей Андреев
Андреев добавил, что это был первый в городе скульптурный памятник военной тематики, установленный после ВОВ. Скульптор монумента получил за него в 1950 году госпремию.