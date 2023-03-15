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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Памятник генералу Апанасенко около вокзала в Белгороде отремонтируют в 2024 году

15 марта 2023, 09:04
Фото: "Яндекс.Карты"
памятник Апанасенко в Белгороде
Монумент ни разу не ремонтировали с 1949 года. Ранее он являлся федеральной собственностью. Подробности сообщил заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию Сергей Андреев.

Как отметил Андреев, в текущем году планируется разработать проект на капремонт памятника генералу армии И. Р. Апанасенко с последующим прохождением историко-культурной экспертизы и реализацией проекта в 2024 году.

Памятник был установлен на привокзальной площади города в 1949 году. За прошедшие 74 года ни разу не подвергался капремонту.

Этот объект культурного наследия до последнего момента являлся объектом федеральной собственности. И вопросы проведения текущего и капитального ремонта относились к полномочиям федерального ведомства. В конце 2021 года данный объект в одностороннем порядке был передан в муниципальную собственность, и сейчас администрация города предпринимает шаги, направленные на восстановление памятника.
Сергей Андреев

Андреев добавил, что это был первый в городе скульптурный памятник военной тематики, установленный после ВОВ. Скульптор монумента получил за него в 1950 году госпремию.

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